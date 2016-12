Mirja Schwemme engagiert sich seit drei Jahren in der Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks

+ Das Abc der Knotenkunde vermittelt Mirja Schwemme auch ihren Freunden. - Foto: Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Seit drei Jahren ist Mirja Schwemme mit Begeisterung bei der THW-Jugend in Bassum. Ihr älterer Bruder Daniel habe sie „angesteckt“. Er war beim THW und hatte so viel Spaß, dass Mirja Lust bekam, dort auch mitzumachen. Ebenso erging es ihrem Vater Jens Schwemme, der zusammen mit Mirja dem THW Bassum beitrat und nun Jugendbetreuer ist.

„THW heißt Technisches Hilfswerk“, erklärt die zwölfjährige Oberschülerin aus Bassum. Das Technische Hilfswerk sei eine Zivil- und Katastrophenschutzorganisation. Das heißt, es hilft der Bevölkerung in Notfällen, wie zum Beispiel nach Erdbeben oder Überschwemmungen. „Wir dürfen aber noch nicht mit zu den Einsätzen“, erklärt Mirja. „Dazu muss man mindestens 16 Jahre alt sein und die Grundausbildung gemacht haben.“

Bei der THW Jugend würden solche Einsätze aber nachgestellt. Die Kinder und Jugendlichen üben alles, was die THW-Helfer in einem Unglücksgebiet machen würden. Mirja ist stolz auf das, was sie beim THW lernt. „Wir bauen eine Brücke ganz ohne Nägel und Schrauben“, erzählt sie. Auch die mobile Dusche werde nur durch Seilbunde und Knoten gehalten. „Die Dusche besteht aus Dreibock, Bockschnürbund und Mastwurf“, zählt Mirja auf. Beim Bundeswettbewerb im vergangenen Sommer war sie am Bau einer solchen Dusche beteiligt. Die Bassumer vertraten dort Niedersachsen und belegten den achten Platz.

Bei ihren Betreuern gilt Mirja als „Knotenausbilderin“. Sie beherrscht die notwendigen Knoten nicht nur, sondern kann sie den anderen auch beibringen. „Es gibt für alle einen Merkspruch“, erzählt sie. Zum einfachen Ankerstich heißt es: Der Taucher kommt aus dem Teich – geht um den Baum herum und springt zurück in den Teich.“ Diesen Knoten eigne sich für alle möglichen Befestigungen. Den Doppelstich verwendet Mirja, um zwei gleichstarke Leinen zu verbinden.

Die wöchentlichen Treffen der THW-Jugend machen der Sechstklässlerin besonders viel Spaß, denn hier sei der Zusammenhalt groß. Jeden Sonnabend trifft sich die Jugendgruppe an der Industriestraße. „Als erstes machen wir immer Knoten und üben das Aufstellen der Beleuchtung. Danach frühstücken wir zusammen“, erzählt Mirja. Die Teamarbeit gefällt der Schülerin am meisten. „Wir arbeiten immer alle zusammen. Niemand ist alleine.“ Außerdem gebe es keine bösen Worte und Beleidigungen. „Wir ärgern uns auch mal, aber nur aus Spaß.“

Auf gemeinsamen Unternehmungen kann man die THW-Jugendgruppe immer leicht erkennen, denn alle tragen blau. So besuchte die Gruppe sogar den Bremer Freimarkt in Uniform. Mirja findet die einheitliche Kleidung gut. „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl.“ Außerdem seien die Sachen warm und gemütlich. Auch den Sommerurlaub möchte Mirja unbedingt mit dem THW verbringen und freut sich auf die gemeinsame Fahrt nach Irland ins Sommercamp.