Einfach nur genießen: WIR Bassum lädt zum Herbstfest in die Innenstadt ein

Von: Ute Schiermeyer

Teilen

Endlich mal wieder Herbstmarkt in Bassum. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher, wie hier 2019. Archiv © Kollschen

Es geht wieder los in der Bassumer Innenstadt: Die Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Bassum lädt zum Herbstfest am kommenden Sonntag ein.

Bassum – „Shoppen, feiern und einfach nur genießen“ – unter diesem Motto lädt die WIR (Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Bassum) für Sonntag, 9. Oktober, zum Herbstfest in die Bassumer Innenstadt ein. Etliche Marktbeschicker und Geschäfte haben sich dazu angemeldet. Auch die soziale Komponente soll eine zentrale Rolle spielen, darum werden zahlreiche Vereine, Gruppen und Verbände mit Infoständen und Mitmachaktionen vor Ort sein.

Früher „Oktoberfest“ heute Bassumer Herbstfest: Am kommenden Sonntag wird es voll in der Innenstadt

Der Name ist zwar neu, die Veranstaltung aber altbewährt. In früheren Jahren hat das Event unter dem Namen „Oktoberfest“ Tausende Gäste in die Bassumer Innenstadt gezogen. Mittlerweile ist der Name geschützt und darf nicht mehr verwendet werden. Kurzum hat sich die WIR für die Umbenennung in „Bassumer Herbstfest“ entschieden.

Das bewährte Konzept bleibt bestehen. Es wird von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag geben, an dem sich beinahe alle Geschäfte der Sulinger Straße sowie der BBM Baumarkt, das Schuhhaus Bussmann-Cordes, Tredy und das Geschenkeland Wisloh beteiligen.

Die Sulinger Straße und die Alte Poststraße werden zur Flaniermeile mit zahlreichen Buden und Ständen. Das Speisen-Angebot reicht von herzhaft bis süß, von „Eis wie Sahne“, Schmalzkuchen, gebrannten Mandeln, und Crêpes über Pommes und Bratwurst bis hin zu Fischbrötchen und echter Berliner Currywurst. Leckere Durstlöscher bieten die Bassumer Wirtegemeinschaft und Lückes Weinmobil an.

Kinder kommen nicht zu kurz: spannende Programmpunkte für die kleinen Gäste

Die Veranstalter denken natürlich auch an die kleinen Gäste. Ein Flugzeug-Kinderkarussell, der Verkauf von Luftballons und Spielzeugen sowie eine Süßigkeitenbude sollen gut ankommen. Auch an einzelnen Ständen werden spannende Angebote für Kinder gemacht. So können am Stand des Mütter-Kinder-Zentrums Laternen gebastelt werden, die dann beim Bassumer Laternenumzug am 14. Oktober zum Einsatz kommen können. Das THW bringt eine Buttonmaschine mit und wird, so wie auch die Firma Med Buy eine Hüpfburg aufbauen.

Wir freuen uns alle sehr, dass wir in diesem Jahr wieder ein Herbstfest veranstalten dürfen.

„Wir freuen uns alle sehr, dass wir in diesem Jahr wieder ein Herbstfest veranstalten dürfen“, betont Maik Bandorski, erster Vorsitzender der WIR und ergänzt: „Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist, dass wir Vereinen ausreichend Platz zur Verfügung stellen, um sich zu präsentieren.“ Zahlreiche Gruppen und Organisationen seien der Einladung der WIR gefolgt und werden die Innenstadt am 9. Oktober in eine abwechslungsreiche Flaniermeile verwandeln.

Das THW beispielsweise wird auf dem freien Grundstück gegenüber der Sparkasse seine Gerätschaften ausstellen und seine Arbeit präsentieren. „Wer Interesse hat, sich in der THW-Jugend oder bei den THW-Minis zu beteiligen, kann sich dort informieren“, erzählt Jürgen Donner, zweiter Vorsitzender der WIR. Der ehemalige Marktmeister, der seinem Nachfolger Niels Lücke noch bei der Ausrichtung des diesjährigen Herbstfestes unterstützt, freut sich, dass auch der ADFC, der Sozialverband, der Verein Mosaik und die Bassumer Tafel ihre Teilnahme zugesagt haben.

Außerdem beteiligen sich die Niedersächsischen Landesforsten mit einem Infostand, die Sportgilde mit einem Lichtpunktschießen im Zelt und die Volkshochschule mit ihrem Info-Truck. Die Bassumer Autorin Christa Bohlmann stellt zudem ihr neues Buch vor.

Auch Bassumer Unternehmer haben ihr Kommen zugesagt. Dazu gehören die Autohäuser Holtorf und Lange mit Fahrzeug-Ausstellungen, die Bad und Heizungsgestalter Cordes, die Firmen Trapp Alarmanlagen und Heim & Haus. Weiter werden auch der Companero Pflegedienst und das Gym 80 mit Infoständen vor Ort sein.