Windkraft oder Artenschutz?

Bassum - Von Marc Lentvogt. Der Sicherheitsgurt drückt plötzlich auf den Brustkorb. Überall ist Staub, das Atmen fällt für einen Moment schwer. Die Sichtweite beträgt nur noch wenige Meter. Nein, das ist kein Selbstversuch im Rallye-Sport, sondern eine Vogelbeobachtung mit Juliane Kiss. Und eigentlich sind wir nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, aber der konzentrierte Blick gen Himmel lässt alles etwas anders wirken.

Angefangen hat die Diplom-Psychologin vor etwa zwei Jahren. Seitdem ist der Bau weiterer Windräder auf dem Sondergebiet Wind zwischen Sudwalde und der Nienstedter Beeke geplant. Den Wunsch, regenerative Energiequellen zu erschließen, teilt Kiss. Aber nicht dort, wo sie allein 2017 in 220 Fällen Rotmilane gesichtet hat. Zu ihren Zahlen kommen Dutzende weitere Sichtungen durch Dr. Ralph Schuder. Der 56 Jahre alte Biologe und Tierarzt beobachtet seit Jahrzehnten Vögel in der Region. Vier weitere Vogelsichterinnen und -sichter vervollständigen das Team.

Mittlerweile existieren laut Deutscher Wildtierstiftung nur noch 15 000 Brutpaare, der Trend zeigt nach unten. Die häufigste Todesursache des Raubvogels: „Das sind die Windräder“, sagt Schuder.

Auf den leeren Feldwegen in Richtung Albringhausen verkehrt während der frühen Ernte fast kein Auto. Kiss’ Blick wandert im Sekundentakt zwischen Straße und Himmel hin und her. Ein Rotmilan zog in einigen hundert Metern Entfernung seine Kreise. Langsam fährt Kiss in seine Richtung, dann taucht er am strahlend blauen Himmel auf. Noch beim Bremsen greift Kissnach ihrer Kamera und fotografiert durch das offene Fenster. Dreieinhalb Kilo wiegen Korpus und das 600-Milimeter-Objektiv. Das Sichten der Milane ist nicht einfach ein nettes Feierabendhobby, sondern anstrengende Arbeit.

„Wir müssen immer beweisen, was wir gesehen haben“, erklärt Kiss in einer ruhigen Minute, nachdem sie einige Bilder machen konnte. Als die Bürgerinitiative 2016 gegen das Vorhaben des Windkraftprojektierers vorging, wurde den ehrenamtlichen Vogelschützern vorgeworfen, sie hätten die Fotos aus dem Internet runterladen können. Daraufhin haben Kiss und Schuder sich eine Kamera mit GPS-Funktion gekauft, denn solche Vorwürfe wollten sie nicht auf sich sitzenlassen.

„Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er die ganze Zeit nach unten sieht und Ausschau hält“, betont Kiss mit der Kamera im Anschlag. Momentan kreist der Vogel elegant über den schon abgeernteten Feldern. Macht er das Gleiche einige hundert Meter weiter in Windradnähe, könnte das seinen Tod bedeuten, weil er nicht ausweichen kann. „Früher dachte ich: Wenn nur ein Atomkraftwerk wegen der Windkraft abgeschaltet wird... Aber das passiert ja nicht.“

Weder Frost noch Hitze halten das Duo auf

Das Auto spendet etwas Schatten, aber vor der Hitze gibt es kein Entkommen. Kiss ist das Wetter sowohl jetzt, als auch im Winter egal – das Windkraftprojekt läuft, also macht auch sie weiter. Langsam rollt das Auto in Richtung Albringhausen. Die Rotmilane sind gewichen, dafür fliegen mehrere Bussarde umher. „Vor einigen Jahren hätte ich nie geglaubt, dass ich das mal mache“, blickt Kiss auf ihre Entwicklung.

Anfang des Jahres habe noch ein Horst nahe Sudwalde existiert, der habe alle Stürme überstanden und war plötzlich verschwunden. Auf die Gruppe der Ehrenamtlichen und die Unterstützer aus Menning- und Albringhausen wirkt das verdächtig.

Das gelte auch für den Umgang mit vorliegenden faunistischen Gutachten. Ein solches hatte der Projektierer Westwind anfertigen müssen. Rotmilane? Werden als nebensächlich abgetan. Da die Ergebnisse Kiss und Schuder irritierten, bezahlten sie mit Hilfe von Spendengeldern einen eigenen Ornithologen, der sich des Themas annahm. Nach der Veröffentlichung des Gegengutachtens forderte der Landkreis von Westwind Nachbesserungen. Doch ohne Veröffentlichung der Nachbesserungen wurde im Januar der geänderte F-Plan genehmigt. Daraus schließt Kiss: „Unser Gutachten wird zerredet und ich weiß nicht wie.“

Die Firma Westwind versteht, woher die Irritation stammen könnte. Christian Meindertsma, Projektleiter Deutschland und International, erinnert an vergangene Projekte, bei denen Flächennutzungsplan und BImSchG-Verfahren (Bundes-Immissionsschutzgesetz) parallel bearbeitet wurden. Das sei in Bassum-Albringhausen anders. Der Flächennutzungsplan ist genehmigt, der Artenschutz werde aber erst im BImSchG-Verfahren betrachtet. „Der Genehmigungsantrag liegt dem Landkreis seit Ende Juli vor“, erklärt er. Wenn dieser akzeptiert wird, „wird das Verfahren öffentlich und dann können auch die neuen Gutachten betrachtet werden“, erklärt Meindertsma.

Von diesem Verfahrensstand wissen Kiss und Schuder in der brütenden Hitze bei ihrer Sichtungs-Fahrt noch nichts. „Immerhin haben wir das Projekt schon fast zwei Jahre hinausgezögert.“ Auch wenn es wieder ein anstrengender Tag war, sind die beiden zufrieden.