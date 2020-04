Wichtiger Impulsgeber

Neubruchhausen - Von Heiner Büntemeyer. Der Heimat- und Verschönerungsverein Neubruchhausen feiert am heutigen Dienstag seinen 50. Geburtstag. Die Party ist verschoben. Dennoch blickt der aktuelle Vorstand einmal zurück, um das Jubiläum entsprechend zu würdigen. Die Anregung zur Gründung dieses Vereins kam 1969 vom damaligen Bürgermeister Konrad Lahmeyer. „Durchaus möglich, dass ihn der Abriss der 1612 errichteten alten Kapelle dazu bewogen hatte“, sinniert Schriftführer Maik Dannemann. Darauf lasse der klar definierte Vereinszweck schließen: „Unser Ziel soll eine erhaltenswerte Heimat unter Berücksichtigung der Ortsbildgestaltung und Kultur bleiben.“

Bei der Gründungsversammlung am 7. April 1970 im Gasthaus Zur Post seien dem Verein spontan 32 Mitglieder beigetreten, die Werner Albers zum Vorsitzenden und Harry Sengelmann zum Stellvertreter wählten. „Hermann Meyer führte die Kasse und Klaus Bergann war Schriftführer“, so Dannemann.

Zu den ersten Aufgaben, die angepackt worden seien, gehörten die Umgestaltung des Kirchengeländes, des Geländes am Mühlenteich sowie der Fläche an der Alten Oberförsterei – parkähnliche Anlagen mit Fußwegen, Ruhebänken und sogar einer Voliere am „Buschkett“ seien geschaffen worden.

Mindestens einmal jährlich gab der Verein heimatkundliche Mitteilungen heraus, eine Dauerausstellung wurde organisiert, und 1973 war der Verein für die Neubruchhauser Straßennamen zuständig. „Wer in anderen Orten die fantasielosen Straßennamen liest, weiß diese Arbeit des Heimatvereins in Neubruchhausen zu schätzen“, so Dannemann.

Als der Verein 1995 seinen 25. Geburtstag feierte, hatte sich die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt, aber der damalige Vorsitzende Wilhelm Schrader fand auch kritische Worte: „Die aktive Mitarbeit der Bevölkerung ist, im Gegensatz zur ideellen Unterstützung, sehr schwankend.“

Klaus Bergann wurde 1973 Nachfolger von Werner Albers. 1985 übernahm Friedel Butt dieses Amt und gab es 1990 an Wilhelm Schrader weiter. Dessen Nachfolger wurde Hans Kiersch. Nach ihm leitete Werner Albers den Verein ein zweites Mal, bis er 2018 vom gegenwärtigen Vorsitzenden Hans-Hermann (Hermi) Schrader abgelöst wurde.

Dannemann: „Es waren keine spektakulären Projekte, die der Verein entwickelte, aber bei fast jedem spektakulären Ereignis in Neubruchhausen gingen wichtige, oft entscheidende Impulse von ihm aus.“

Die erste große Maßnahme sei die Restauration der Alten Oberförsterei gewesen. Der 1991 gegründete „Verein zum Erhalt der Alten Oberförsterei“, der dieses Projekt realisiert hatte, war ein Kind des Heimatvereins. Er fusionierte wieder, als die Arbeiten beendet waren. „Wenig später entstand im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms das agrar- und baugeschichtlich bedeutende Scheunenviertel, das auch nur mit tatkräftiger und finanzieller Unterstützung der Mitglieder des Heimatvereins realisiert werden konnte“, so der Schriftführer.

Vereinsintern bildete sich unter der Leitung von Joachim Kroll und Klaus Bergann die Gruppe „Ortschronik“. Der erste Band sei längst vergriffen, noch im Jubiläumsjahr erscheine ein zweiter Band.

Manchmal seien es auch nur kleine, unspektakuläre Maßnahmen, die den Ort liebenswürdiger machen. Dazu zähle die von Regina Sprado gepflegte Bücherbox im Foyer der Volksbank. Sie hatte die Idee dazu, die Volksbank gab grünes Licht und der Heimatverein baute die Regale.

Gerda Lüdeke, die auch als Gästeführerin unterwegs ist, sei an der Entwicklung eines Wanderwegenetzes beteiligt gewesen. Kai-Uwe Bohn habe eine Homepage für den Ort entwickelt und informiere zudem über Facebook, Youtube und Instagram über Aktuelles aus dem Ort.

Im Laufe der Zeit hätten sich die Vereine und Organisationen im Dorf vernetzt. Die Folge war der „Verein der Vereine“, in dem auch der Gedanke eines Spendenlaufes entstanden sei, der 2019 mit großem Erfolg veranstaltet worden sei.

Dannemann: „Wenn es den Heimatverein schon früher gegeben hätte, stünde wahrscheinlich auch die alte Kapelle noch.“ Er verweist auf die Neubruchhauser Wassermühle, die aus einem jahrzehntelangen „Dornröschenschlaf“ erweckt worden sei. Auch dieses Projekt hätte der Heimatverein allein nicht stemmen können, aber auf Initiative von mehreren Neubruchhausern, dazu zählen Stefanie Bomhoff, Holger Rullhusen, Ina Dannemann und auch Maik Dannemann selbst, habe sich der Verein „Wassermühle Neubruchhausen“ gegründet.

„Neubruchhausen blüht auf“. Dieses Motto wählte Hermi Schrader nach seiner Wahl zum Vorsitzenden für die künftige Arbeit des Heimatvereins. Damit solle deutlich werden, dass ein Heimatverein nicht nur Erinnerungen pflege und möglicherweise verkläre, sondern ebenso intensiv nach vorne schaue.

Von der Arbeit des Vereins und viel mehr noch von Impulsen habe Neubruchhausen enorm profitiert, findet der Schriftführer. Blumen grüßen an den Ortseingängen. Auch dafür habe der Vorstand gesorgt, außerdem Blumenzwiebeln und später im Jahr Sommerblumen im Dorf verteilt. Eine von Hermann Kleinschmidt koordinierte Gruppe sei zudem regelmäßig unterwegs, um die Grünanlagen zu pflegen und kleinere Arbeiten zu erledigen, die sonst keiner machen würde.

Das jüngste Projekt des Heimatvereins seien Open-Air-Konzerte. 2018 war die „CCR-Revival-Band“ auf dem Gelände an der Alten Oberförsterei zu Gast. Im vorigen Jahr spielte „Stone Washed“.

Ob in diesem Jahr erneut ein Konzert veranstaltet wird, sei durch die Corona-Krise fraglich.

Gleiches gelte für die Jubiläumsfeier, die im Rahmen des Kreisheimattages hätte veranstaltet werden sollen. Aber für das Vorstandsteam steht fest: „Gefeiert wird, notfalls holen wir das nach. Versprochen!“