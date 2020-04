Wertstoffhöfe öffnen heute wieder

Bassum - Von Frank Jaursch. Gute Nachricht für alle Gartenwühler: Die Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft (AWG) öffnet ab heute wieder die Tore ihrer Wertstoffhöfe in Bassum, Diepholz-Aschen, Sulingen und Weyhe.

Die Entscheidung fiel nach einem ersten positiven Test am Entsorgungszentrum in Bassum am Samstag. „Wir wussten nicht, was uns erwartet, aber es lief alles entspannt und geordnet“, lobt Andreas Nieweler, AWG-Geschäftsführer, den Ablauf der Grünabfallabgabe am Samstag in einer Pressemitteilung.

Die vier großen AWG-Wertstoffhöfe werden zu den gewohnten Öffnungszeiten öffnen. Allerdings unter einigen wichtigen Rahmenbedingungen: „Der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten steht weiterhin an oberster Stelle“, betont Nieweler. „Und das muss auch nach Wiederaufnahme des Betriebs der Maßstab aller Dinge sein.“

Das bedeute, dass die Zahl der Autos, die auf das Gelände weiterhin begrenzt bleibe. Mit Wartezeiten sei also zu rechnen. Die AWG bittet außerdem, mit maximal zwei Personen pro Auto anzureisen.

Hilfe beim Ausladen werde es darüber hinaus durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht geben, um das Einhalten von Hygiene- und Abstandsvorschriften zu gewährleisten. Im Unterschied zum samstäglichen Testlauf könnten zudem wieder Kompost- und Humusprodukte erworben werden.

AWG-Pressesprecher Matthias Kühnling richtet im Vorfeld der „Wiedereröffnung“ eine große Bitte an die Kunden: „Es wäre sehr zu empfehlen, dass nicht alle am Dienstag kommen“, betont er. Kühnling berichtet von „kilometerlangen Staus“ vor den Recyclinghöfen in Bremen.

Er befürchtet, es könne zu ähnlichen Zuständen kommen, wenn alle Gartenbesitzer des Landkreises sich ihrer Gartenabfälle der vergangenen Wochen entledigen wollten. „Also bitte alles in Ruhe angehen lassen!“

Der AWG-Sprecher weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass Anlieferungen natürlich nur für Haushalte im Landkreis Diepholz gelten.

Weiterhin geschlossen sind zunächst die neun Mini-Wertstoffhöfe der AWG. „Wir wollen den zu erwartenden Andrang zunächst auf weniger Punkte konzentrieren. Nur so können wir Herr der Lage bleiben und am besten nachjustieren“, so Andreas Nieweler weiter.

Zur Entlastung der Wertstoffhöfe werden Kunden gebeten, sich mit Grünabfällen an die entsprechenden Sammelstellen zu richten. Unterstützung erhält die AWG dabei vom Maschinenring Weyhe: Der habe zugesagt, die Grünabfall-Sammelstellen von heute bis Donnerstag analog zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes Weyhe zu öffnen – in Kirchweyhe (Im Bruch 84, Lagerplatz Firma Petershagen), Stuhr-Neukrug (Am Fuchsberg 18, Dörgeloh) und Weyhe-Lahausen (Lahauser Straße 41, Brüning).

Auch die Grünsammelstelle in Siedenburg (Maaser Straße 44, Günnemann) öffnet zur Entlastung des Wertstoffhofes Sulingen von heute an bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, am Samstag dann wieder im Regelbetrieb. Auch die Sammelstelle Wilker in Syke (Am Ristedter Weg) ist ab heute zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich.

Die Kunden werden gebeten, Grünabfälle vorrangig zu den eigentlichen Grünabfallsammelstellen zu liefern. „Auf diese Weise können wir das zu erwartende erhöhte Aufkommen an Grünschnitt besser kontrollieren und die Kräfte auf den Wertstoffhöfen für die anderen Abfälle und Wertstoffe besser bündeln“, erklärt Nieweler.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten und Adressen sind im Internet auf www.awg-bassum.de zu finden.