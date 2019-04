Aus- und Fortbildungswerkstatt nimmt weiter Gestalt an

Gebäude an Industriestraße wird fit gemacht

+ © Kreykenbohm Volker Meyer (von links), Marcel Scharrelmann und Karsten Heineking ließen sich von Theo Lentz, Christoph Westerkamp und Jan Suhling durch die Räume der künftigen Ausbildungswerkstatt führen. © Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. In der ehemaligen Fleischzerlegung an der Industriestraße in Bassum tut sich was. Die Hälfte des Gebäudes wird zurzeit eifrig saniert. Dort, wo jetzt Handwerker wirbeln, sollen in ein paar Monaten junge Auszubildende oder Quereinsteiger in Theorie und Praxis geschult und fortgebildet werden.