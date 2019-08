„Werde es ein bisschen vermissen“

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Friedlich liegen die Becken und die Wiese des Naturbades Bassum da. Ab und zu setzt das Plätschern des „Pilzes“ ein. Gäste sind jetzt um die Mittagszeit keine da. Die Kühle des Augusts, die besonders nachts die Temperaturen des Wassers sinken lässt, schreckt viele Badefreunde ab. Doch Bad-Betreiber Oskar Braun kennt das schon. Bekümmert ist er deswegen nicht, denn er kann schon jetzt auf eine sehr gute Saison zurückblicken.

Dank des heißen Julis besuchten an die 10 000 Gäste das Naturbad. „Das ist zwar etwas weniger als 2018, aber besser als der Durchschnitt“, so Braun. Kinder bildeten die Hauptgruppe und „anders, als bei anderen Naturbädern, wo erst geöffnet wird, wenn das Wasser 22 Grad hat, kommt bei uns immer jeder rein“, so Braun.

Stolz ist er auch darauf, dass das Bad noch nie wegen Keimen geschlossen werden musste, was bei anderen Naturbädern schon mal für eine Woche der Fall sein könne.

Braun und sein fleißiges Team begrüßten in dieser Saison ein paar neue Gäste, aber vor allem viele Stammbesucher. „Die kommen aus Seckenhausen, Weyhe, Bremen und darüber hinaus, weil sie die Wasserqualität so schätzen. Ein Besucher sagte auch, dass er gerne kommt, weil es hier so friedlich und nicht überlaufen ist.“ Tatsächlich habe es in all der Zeit, in der er das Bad betreibt, nie Ärger gegeben und auch die Sanitäter mussten bis jetzt in diesem Jahr noch nicht anrücken.

Und gerade weil die Atmosphäre im Bad immer ruhig und der Kontakt mit den Gästen größtenteils sehr positiv war, stimmt der Abschied vom Naturbad Bassum Braun auch ein wenig wehmütig. Denn für ihn ist das die letzte Saison. 13 Jahre hat er das Bad geleitet. „Ich habe mich hier wohlgefühlt und werde es auch ein bisschen vermissen. Ich kenne alle Stammgäste und habe ein gutes, persönliches Verhältnis zu ihnen. Auch habe ich mit einem guten Team zusammengearbeitet.“ An dieser Stelle möchte Braun sich bei seinen Gästen für ihre Freundlichkeit bedanken.

Er wird sich künftig seinem Unternehmen widmen, das Reinigungsmaschinen für Naturbäder anbietet. Inzwischen säubern seine Maschinen fast jedes Bad in Norddeutschland, werden unter anderem auch nach Polen, Dänemark und in die Schweiz verkauft. „Die Natubäder leben überall auf, teils auch wegen meiner Geräte, die das Reinigen der Becken erleichtern.“ Eines geht sogar nach Kanada“, berichtet Braun stolz. „Dort wird das wohl erste Naturbad in Amerika eröffnet.“

Doch auch der Erste Stadtrat Norbert Lyko schaut in die Zukunft – und zwar in die des Naturbades. „Ob die Renovierungsarbeiten nächstes Jahr erfolgen können, ist fraglich. Im Moment scheint 2021 realistischer.“ Ende September soll es dann eine Info-Veranstaltung geben, zu der alle eingeladen sind, die sich vorstellen können, in dem künftigen Förderverein des Naturbades mitzuwirken.

Als Betreiber des Bades fungiert ab der kommenden Saison die Stadt, der Förderverein soll unterstützen. Lyko wünscht sich, dass die Ehrenamtlichen sich unter anderem Gedanken über Events machen, die im Naturbad steigen sollen.

Das Bad ist noch bis in den September hinein geöffnet.