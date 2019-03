Drei Nieren-Patienten erzählen vom Umgang mit ihrer Erkrankung

Zum Weltnierentag am Donnerstag berichten drei Patienten aus dem Bassumer Nierenzentrum vom Umgang mit ihrer Erkrankung und der individuellen Behandlung. Die ist laut dem Nephrologen Frank Lorenz in den vergangenen Jahren in Deutschland immer besser geworden.

Bassum – Von Luka Spahr. 9 .403 Menschen aus Deutschland befanden sich Anfang 2019 auf der Warteliste für ein neues Organ. Ein Großteil von ihnen dürfte auf eine Niere warten. Laut Dr. Frank Lorenz aus Bassum ist die Wartezeit für das Organ mit Abstand die längste. Das zeigt sich auch bei seiner Patientin Melanie Witt, die ganze zehn Jahre lang auf das neue Organ warten musste.

Warum sind es gerade die Nieren, auf die Patienten lange warten müssen? Ganz einfach: Die Dringlichkeit ist oft nicht so hoch. Ein modernes Dialysegerät kann die Niere heute bis zu 100 Prozent ersetzen. Zum heutigen Weltnierentag berichten drei Patienten aus der Praxis von Dr. Lorenz, wie sie mit ihrer Erkrankung zurechtkommen.

Erste Symptome unscheinbar

Dauerhafte Müdigkeit und Abgeschlagenheit – vielen Menschen, die lange arbeiten, dürfte das bekannt vorkommen. Daher sind die ersten Symptome einer Nierenerkrankung auch so unscheinbar. Sie tauchen schleichend auf. So war es auch bei Melanie Witt aus Sulingen. Als ihr schließlich auch immer öfter schlecht war und weitere Alarmsignale ihres Körpers hinzukamen, sei sie doch zum Arzt gegangen. In einem Bremer Klinikum hatte sie schließlich ihre Diagnose: Glomerulonephritis, eine chronische Entzündung der Nierenkörperchen. Zu diesem Zeitpunkt, es war der Oktober 2003, funktionierten ihre Nieren nur noch zu 20 Prozent. Fortan bestimmten Medikamente und Dialysen das Leben der heute 46-Jährigen. Die Symptome jedoch gingen deutlich zurück. 2013 schließlich bekam sie eine Spenderniere. Seither ist sie auf regelmäßige Blutwäschen nicht mehr angewiesen, Medikamente nimmt sie immer noch.

Regelmäßige Blutreinigung

Auch der Diagnose-Marathon von Werner Weidenhöfer aus Bramstedt endete in der Praxis des Nephrologen Frank Lorenz. Ihm sei immer wieder die Luft weggeblieben, so der 70-Jährige. Dann wurde auch bei ihm in einem Bremer Krankenhaus ein Nierenleiden festgestellt worden. Seither wird bei ihm regelmäßig eine Hämodialyse durchgeführt – die gängigste Form der Blutreinigung. Zuerst über einen Zugang am Hals, dann über einen sogenannten Shunt – einen „Kurzschluss“, bei dem häufig im Unterarm Arterie und Vene miteinander verbunden werden, um so einen Kreislauf mit dem Dialyse-Gerät bilden zu können.

Warum Weidenhöfers Nieren Schaden nahmen, ist unklar. Anders als bei einer Syker Patientin, die in diesem Artikel unerkannt bleiben möchte. Sie ist Diabetikerin und gehört damit neben Patienten mit Bluthochdruck zur Risikogruppe für Nierenerkrankungen. Eine zunehmende Appetitlosigkeit war ihrer Diagnose beim Arzt vorausgegangen. „Das war sehr unangenehm“, erinnert sich die 68-Jährige.

Reisen gestaltet sich schwierig

Heute macht sie eine sogenannte Bauchfelldialyse. Im Gegensatz zu Weidenhöfer muss sie dazu nicht in das Nierenzentrum von Dr. Lorenz kommen, sondern kann sich selbst zu Hause behandeln. Etwa viermal am Tag lässt sie dazu eine Flüssigkeit über einen Tropf in ihre Bauchdecke laufen. Dort verteilt sich die Flüssigkeit im sogenannten Bauchfell, wo sie die Giftstoffe aufnimmt. Nach einiger Zeit lässt sie die Flüssigkeit samt Giftstoffen wieder ablaufen. Nur einen Nachteil habe die Behandlung: Das Reisen gestaltet sich schwierig. Ganz anders als bei Melanie Witt, die sich nach der Transplantation endlich den Wunsch erfüllen konnte, nach Amerika zu fliegen.

Insgesamt hält Frank Lorenz daher auch fest: „Es gibt eine gute Versorgung in Deutschland. Die ist in den vergangenen Jahren immer besser geworden.“ Das sei auch wichtig, da Komplikationen mit der Niere bei der älter werdenden Bevölkerung zunähmen.

1,5 bis 2 Liter trinken empfehlenswert

Neben Diabetes und Bluthochdruck gilt auch Rauchen als eine der Ursachen für Nierenversagen. Bei den guten Dingen, die man für seine Niere tun kann, muss Lorenz mit einem Vorteil aufräumen. Neben der Bewegung werde oft häufiges Trinken empfohlen. Das sei aber manchmal auch kontraproduktiv. Etwa bei einem Herzleiden. Dann würden Wassereinlagerungen im Körper zunehmen. Bei durchschnittlichen Temperaturen seien etwa 1,5 bis 2 Liter empfehlenswert. „Herz und Niere müssen das beide schaffen“, so der Nephrologe. Wenn auf diese Punkte geachtet werde, können die Nieren lange gesund bleiben.

Und wenn es doch einmal zur Dialyse kommt, sei Deutschland „flächendeckend gut aufgestellt“. Und wenn parallel die Technik weiterentwickelt wird, kann auch die Sykerin in dieser Geschichte trotz ihrer Bauchfelldialyse wieder auf Reise gehen. Ein großes Ziel hat sie da nämlich noch, wie sie der Reisefreundin Melanie Witt verrät: Australien.