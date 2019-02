Wenn andere feiern  -Selbstversuch als Servicekraft: Kohltour aus Kellnersicht

Die Arbeit sammelt sich für Gast-Kellnerin Anke Seidel in Windeseile an, wenn 420 Kohlfahrer das Gasthaus stürmen.

Die norddeutsche Tradition der Kohl- und Pinkelfahrten hat Hochsaison - und die Gastronomie viele Gäste. Servicekräfte kümmern sich um ihr Wohl. Ein harter, undankbarer Job? Ein siebenstündiger Selbstversuch zeigt, wie es wirklich zugeht.

Neubruchhausen - Von Anke Seidel. 17.30 Uhr beginnt die Schicht. Im Gasthaus „Zur Post“ in Neubruchhausen ist alles für die Gäste an diesem Samstag vorbereitet: 420 Kohlfahrer haben sich angemeldet, um das deftige Essen, Musik und Tanz zu genießen. „We serve“, wir bedienen - das gilt an diesem Tag für 37 Küchen-, Theken- und Service-Kräfte.

Das Küchenteam hat alles im Griff, während die Band „Line six“ und Disc-Jockey „DJcom“ sich auf ihren Einsatz vorbereiten. Anne und Andree Meyer checken noch einmal den Einsatzplan. „Das ist euer Revier“, zeigt Anne Meyer auf die Zeichnung an der Wand. Lächelnd reicht sie mir die schwarze Servierschürze. Kollege Helmut nickt mir aufmunternd zu. Er hat jahrzehntelange Erfahrung. Schon sind die ersten Gruppen eingetroffen und suchen ihre Plätze. Gut gelaunt rücken die Gäste ihre Stühle zurecht.

Küchenchefin Martha Meyer und ihr Team füllen die ersten Terrinen mit dampfender Hühnersuppe. Auf geht’s - lächelnd tragen wir die heiße Stärkung auf. Und ernten viele dankbare Blicke. „Oooooolivia“, ruft mir ein Kohlfahrer ausgelassen entgegen. Warum, bleibt sein Geheimnis. Gruppe um Gruppe trifft ein, Terrine um Terrine tragen wir auf - und sorgen sofort für Nachschub, wenn der Inhalt einer Suppenschüssel zur Neige geht.

Dank effektiver Planung lässt das Essen nicht auf sich warten

Bei unklarer Lage hilft ein Lächeln: „Möchten Sie noch Suppe?“ Nach und nach winken die Gäste ab, schütteln den Kopf oder streichen sich zufrieden den Bauch. Genug. Zeit für den nächsten Gang. In der Küche herrscht Hochbetrieb, als wir die Suppenschüsseln zurückbringen.

Alles ist effektiv organisiert: die Terrinen links auf den Tisch, die dampfenden Grünkohl- und Kartoffelschüsseln rechts vom anderen Tisch nehmen - genauso die üppig mit Kasseler, Kochwürsten und Pinkel bestückten Fleischplatten. Zack, zack - weiter geht’s. Höfliche Gäste rücken Gläser zur Seite, damit wir unsere Fracht problemlos auf den Tisch bringen können. Wir revanchieren uns lächelnd und sorgen dafür, dass niemand vor leeren Schüsseln oder Platten sitzt. Nachschub, immer wieder Nachschub. Den Gästen schmeckt’s. Nur einer wird von Mama gefüttert. Er ist etwa zwei Jahre alt.

Wer Teller selbst stapelt, hilft der Servicekraft

Nach einer guten Stunde schieben viele den Teller zur Seite, kreuzen Messer und Gabel: Wir sind satt. Abräumen bitte! Die Gruppendynamik funktioniert auch hier: Kaum stellt ein Gast zwei Teller aufeinander, schließen andere sich an. Stapelweise kann ich das Geschirr so in die Küche tragen. Danke, Leute - denke ich noch, als ich den ersten Stapel packe. Der ist gefühlt fünf Kilo schwer. In der Küche bereitet das Spülteam mit fleißigen Händen Stapel um Stapel für die Spülmaschinen vor, der Schweiß fließt. Wir Servicekräfte tragen immer wieder Nachschub herbei.

Dann beginnt der zweite Akt des Abends. Hauptschauplatz: die Theke. „Sieben Bier bitte!“, ruft mir ein Gast zu, während ich ein Tablett mit leeren Gläsern zum Spülbecken trage. Alle Thekenkollegen sind beschäftigt, weil der Andrang so groß ist. Ich helfe, bediene den Zapfhahn - und stelle den gewünschten Gerstensaft vor den jetzt selig grinsenden Gast. Sein Dank: Daumen hoch!

+ Gläser gehen gelegentlich zu Bruch... © Foto: Sigi Schritt



Wieder geht es mit dem Tablett in den Saal, um den scheinbar unendlichen Nachschub an leeren Gläsern abzuräumen. Wie können Menschen in so kurzer Zeit so viel trinken? Schon ruft ein Gast quer über den Tisch: „Bring’ noch mal ‘ne Flasche Roten!“ Jawohl, ich eile.

Die Bässe der Band wummern. Trauben von Menschen drängen sich vor der Theke. Während ich mein Tablett abräume, verfolgen mich eindringliche Aufträge: „Fünf Wasser bitte“, ordert ein Mann. „Junge Frau, noch mal drei Gin Tonic“, ruft ein Partygast. Schmunzelnd denke ich mir meinen Teil. Junger Mann, in 19 Monaten werde ich 60 Jahre alt - hoffentlich. „Pernod Cola, doppelt Pernod“, dröhnt eine sonore Stimme. Ja, sofort. Schon steht das Gewünschte griffbereit.

Die Thekenmannschaft arbeitet Akkord, die Hände fliegen nur so - das ist fast schon Jonglage. In dieser Hektik mag ich meinen Kollegen kaum fragen, aber es muss sein: „Wo bekomme ich noch eine Flasche Roten?“ Nickend weist er mir die Richtung. Alles klar. Flasche gefunden. „Deckel ab!“, ruft Helmut - und erklärt mir den Grund: Viel zu oft sind schon Flaschen mit Deckel im Handgepäck der Kohlfahrer verschwunden. All inclusive - das haben sie wohl missverstanden. Wein, Sekt, Havanna und, und, und: Wir Servicekräfte erfüllen jeden Wunsch kostenlos, solange er zum Pauschalpreis gehört.

+ ...aber fast alle landen schnell auf den Tabletts des Teams. © Foto: Sigi Schritt

Die Flut der leeren Gläser auf den Tischen will nicht enden. Mit meiner fragilen Fracht kämpfe ich mich an der prall gefüllten Tanzfläche vorbei zum nächsten Tisch. Ist ja wie Party beim Freimarkt - denke ich noch, als mich ein vorwurfsvoller Blick trifft. „Wir warten auf Gläser!“ Die Frau formt mit den Händen ein bauchiges Gefäß: „Solche.“ Aha, größer sollen sie sein als die, die schon auf dem Tisch stehen. „Und das da noch mal“, zeigt sie auf eine halbvolle Flasche Roten. Kein Problem. Auch ihr Wunsch wird erfüllt - was sie mit einem leicht ignoranten Lächeln quittiert, das wohl Dankbarkeit ausdrücken soll.

Zurück zur Theke, knirscht es - nach gefühlten sechs Kilometern Tablett-Jonglage - unter meinen Schuhsohlen. Im Feier-Gefecht sind im Publikum diverse Gläser zu Bruch gegangen. Am Tisch gegenüber lehnen zwei Teile, die einmal ein Stuhl gewesen sind. Der Saal kocht, weil die Musik den Gästen so kräftig einheizt. Nur einem Gast nicht. Er schläft.

Das Thekenteam gibt - genauso wie die Band und der Discjockey - richtig Gas. Der Getränkeabsatz steigt und steigt. Feiergäste liegen sich in den Armen. Saure Zitronen sind die Ausnahme.

Dann der Tusch um Mitternacht: Die Band spielt ihr letztes Set - und verabschiedet die Gäste mit einem unmissverständlichen „Kommt gut nach Hause!“ Einigen aufgekratzten Party-Wütigen fällt das schwer. Eine Frau steht mit ihrem Rucksack an der Theke: „Zwei Flaschen Wasser bitte.“ Sorry, in dem Fall sitzen wir auf dem Trockenen. „Wasser ist aus“, ruft mein Kollege. „Können Sie mir dann Leitungswasser abfüllen?“, fragt die Frau. Klar. Können wir. Während sie zufrieden davonzieht, geht die Arbeit für das Serviceteam weiter: Tablett um Tablett leerer Gläser holen wir von den Tischen - dazwischen auch mal eine Brille oder ein Handy. Solche Fundstücke werden sorgsam verwahrt. Die Thekenmanschaft spült und spült und spült. Für mich ist nach sieben Stunden Schluss. Es war ein Einsatz hautnah am Leben - mit vielen menschlichen Erfahrungen, viel Musik und netten Kollegen. Fitness-Studio? Brauche ich nicht mehr.

Nett kommt weiter

Anschließend noch eine kleine Anrede und ein paar Tipps an alle zukünftigen Kohltourgäste, mit denen das Leben der Servicekräfte viel einfacher gemacht werden kann:

Danke, liebe dankbare Gäste

Ganz klar: Nett kommt weiter – das gilt in vielen Bereichen des Lebens. Auch – oder gerade – in der Gastronomie. Ein siebenstündiger Selbstversuch hat mir gezeigt, was Menschen für andere Menschen tun können. Nämlich ihnen kostbare Stunden der Freizeit, die wohlverdiente Auszeit vom Alltag, so angenehm wie möglich zu machen. Dass genau das ein Knochenjob ist, steht außer Frage. Aber vor allem für altruistische Menschen, die eben mehr an andere als an sich selbst denken, kann so ein Job sehr erfüllend sein. Denn von höflichen und dankbaren Gästen bekommt man immer ein positives Feedback. Andererseits gibt es natürlich auch Menschen, die – sagen wir es mal vorsichtig – nicht so gut drauf sind. Doch das, so hat der Selbstversuch gezeigt, sind die absoluten Ausnahmen. Die meisten denken daran, es der Bedienung im besten Sinne des Wortes leichter zu machen. Wie das am besten geht?

1. Liebe Gäste, ihr tut uns Servicekräften einen großen Gefallen, wenn ihr eure Teller nach dem Essen aufeinanderstapelt. Und mal ehrlich: Das stärkt doch auch euer Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe. Man kommt sich doch näher dabei, oder?

2. Denkt an uns, wenn ihr an euren Tischen auf eure Getränke wartet und die Tanzfläche mal wieder rappelvoll ist. Wenn wir uns mit einem vollen Tablett am Rande dieses Meers aus Armen und Beinen durchkämpfen müssen. Glaubt mir, wir geben unser Bestes. Immer.

3. Wer Durst hat und feiern will, braucht Getränke. Keine Frage. Wenn die Gäste aber in Siebenerreihen vor der Theke stehen: Gebt uns wenigstens zehn Sekunden Zeit. Wir sind bei euch und versorgen euch so schnell wie möglich. Fest versprochen.

Kohltour in kleiner Runde:

Wem vielleicht der Trubel und das Treiben der Riesenparty im Lokal zu viel ist - auch wenn traditionell um Mitternacht Schluss ist, eben wie bei Cinderella - für den gibt es noch ein Blitz-Kohlrezept für daheim, um Zuhause selbstgekochten Kohl mit traditionellen Beilagen zu genießen. Schließlich gehören Kohlfahrten zur norddeutschen Tradition wie die Narzissen zum Frühling.

Blitzrezept

1. Zwei Zwiebeln fein würfeln und in einer großen, beschichteten Pfanne in ein wenig Pflanzenöl anschwitzen.

2. 700 Gramm tiefgekühlten Grünkohl (am besten lose aus der Tüte) darauf verteilen und gut umrühren. Zwei Tassen Wasser dazu geben. Das ganze mit Salz, Pfeffer und Piment würzen, gut durchrühren.

3. Nach zehn Minuten vier flache Esslöffel Hafergrütze einrühren. Eventuell eine halbe Tasse Wasser dazu geben. Das Ganze gut durchrühren. Oder nach Geschmack eine Scheibe Kasseler klein würfeln und unter das Gemüse geben.

4. Vier Mettwürste, vier Pinkel-Würste und vier Scheiben Kasseler (am besten vom Nacken) auf den Kohl legen. Hitze stark reduzieren und die Pfanne mit einem Deckel schließen. Das Fleisch gart so im Dampf und gibt sein Aroma an den Kohl ab. Etwa zehn Minuten garen. Dann mit Salzkartoffel servieren – und das berühmte Löffelchen Senf nicht vergessen.

Übrigens: Die letzte Kohlparty der Saison steigt im Gasthaus „Zur Post“ in Neubruchhausen am kommenden Samstag.

