Evangelisches Gemeindehaus zieht in neue Räume um

Weltkugel, Fußballtrikots und Konfi-Material

Bis auf das Gemeindebüro ist das alte Gemeindehaus auf dem Bassumer Stiftsgelände leergeräumt.

Bassum - Von Berthold Kollschen. Ein Umzug, der es in sich hat: Das gesamte Kücheninventar, alle Stühle und Sessel, Lampen, Garderoben, Arbeitsplatten, Körbe, ein kleines Trampolin, Flyer und Prospekte, jede Menge Konfi-Material, viele Papierrollen, Tischdecken, Fußballtrikots und Tischtennissets wollen transportiert werden. Dazu alles, was den Spiele-Treff und den Handarbeitskreis betrifft und sonst noch einfach zu transportieren war, wanderte dank vieler fleißiger Hände an seinen neuen Platz. Selbst eine große Weltkugel hat den Umzug gut überstanden.