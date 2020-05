Die Welt der Saurier in einem Koffer

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Ist der Sprössling fasziniert von Dinosauriern? Hat er vielleicht einen Faible für alles, was mit dem Film „Die Eiskönigin“ zu tun hat? Oder lässt ihn die Welt von Star Wars nicht mehr los? Falls ja, macht die Stadtbücherei Bassum diesen Kindern – und natürlich auch den Eltern – ein neues Angebot. Dort gibt es nämlich ab sofort sieben Themenkoffer für vier Wochen zum Ausleihen.

„Wir bieten ja schon die Medienboxen für Kindergärten und Schulen an“, erklärt Tina Sänger von der Bücherei, die das neue Angebot eingeführt hat. „Die Koffer sind für den privaten Gebrauch. Sie beinhalten ein kleines Potpourri an verschiedenen Medien, das wir zusammengestellt haben.“

So gibt es beispielsweise Bücher mit Sachwissen, Geschichten zum Vorlesen, Wimmel- und Hörbücher. In dem Themenkoffer Bauernhof verstecken sich auch ein paar Pferde der Marke Schleich. „Damit können die Kinder das nachspielen, was sie lesen und hören. Das regt die Fantasie an“, erklärt Sänger. Kleine Star-Wars-Fans finden in ihrem Koffer ein Backbuch, mit dem sie den Todesstern und auch Yedi-Muffins backen können, und für Märchen-Liebhaber liegt ein Memory-Spiel bei. „Alle Materialien habe ich neu gekauft“, so Sänger. „Es geht mir darum, dass die Kinder mit möglichst allen Sinnen ein Thema erleben können – und natürlich zum Lesen animiert werden.“

Außerdem gibt es noch Koffer zu den Bereichen Pferde und Fußball. „Wenn sie gut angenommen werden, erweitern wir die Palette. Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, die Polizei dazu zu nehmen.“ Und offenbar haben die Koffer schon erste Fans gefunden. Die Eiskönigin und die Dinosaurier standen für das Pressegespräch nicht mehr zur Verfügung, da sie bereits einen Platz in Kinderzimmern eingenommen haben.

Bei der Themenauswahl vertraut Sänger auf ihr Gespür. „Da ich für die Kinder- und Jugendbücher zuständig bin, habe ich einen ganz guten Eindruck davon, was bei den Kindern beliebt ist. Dinosaurier und Bauernhof gehen eigentlich immer, und auch die Märchen sind im Kommen.“

Jeder Koffer ist für eine bestimmte Altersklasse zusammengestellt. So finden sich beim Bauernhof Materialien für Kinder um die fünf Jahre, während sie bei Star Wars eher Achtjährige ansprechen dürften.

In der Bücherei ist gespannt, wie das neue Angebot ankommt. Bislang sind die Besucherzahlen noch etwas verhalten, obwohl die Bücherei seit dem 4. Mai wieder geöffnet hat. „Diejenigen, die kommen, freuen sich aber, dass wir wieder für sie da sind“, sagt Sänger.

Die Bücherei hat wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Allerdings müssen die Besucher telefonisch einen Termin vereinbaren. Wer nur ein Buch abgeben will, kann das jederzeit tun. Dafür steht eine Kiste am Eingang bereit. „Wir hatten die Leihfristen bis zum 18. Mai wegen des Corona-Virus verlängert, aber nun stehen noch einige Bücher aus, die zurückgegeben werden müssen.“