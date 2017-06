Die Welt der Gaukler und Ritter an der Bassumer Freudenburg

Bassum - Von Robin Grulke. „Wir haben Ritter! Da gibt’s richtig echte Schaukämpfe mit Schwert und Schild“, erzählt Marcus Heinze. Gemeinsam mit den Stahl tragenden Schergen sowie den Vereinen Bovelzumft und Marktvagabunden kündigt er ein Fest wie vor 500 Jahren an: den Mittelalterlichen Bovelmarkt in Bassum am 29. und 30. Juli.

Auf dem Gelände der Freudenburg angekommen, tauchen die Besucher in eine andere Welt ein. Durch die Masse an bunten Gewändern dringt der Klang von Flöten, Drehleiter und Harfe, an einer Straßenecke jongliert ein Gaukler mit bunten Stäben, und im Hintergrund hört man immer wieder Schwerter, die aufeinandertreffen.

„Der Markt holt dich aus der medialen, schnellen Welt raus. Wir versuchen damit auch zu entschleunigen“, sagt Heinze. „Es ist laut, ein Durcheinander.“ Dafür sorgen auch die beiden Mittelalter-Bands Waldkauz und Heidenlärm. Während erstere eher an eine idyllische Marktatmosphäre erinnert, bringt Heidenlärm eben Heidenlärm – in diesem Fall Mittelalter-Punkrock.

In diesem Jahr hat die Bovelzumft rund 15 Stände mehr als im Vorjahr organisieren können. An rund 35 Punkten bieten Händler mittelalterliche Kleidung und originelle Essenskreationen an. So kommt unter anderem gerupfte Sau (Pulled Pork) auf den Teller, sicher aber keine Pommes oder Pizza. Schließlich sollen sich die Besucher fühlen, als stünden sie mit beiden Beinen in der Zeit von Rittern und Königen.

Herausforderungen noch geheim

Einer der Gründe, warum die Bovelzumft überhaupt einen solchen Markt auf die Beine stellt, ist die Wahl des Bovelvoigtes. „Das ist bei uns sowas wie der Schützenkönig“, meint Heinze. Die Anwärter haben am Samstag allerdings kein Gewehr zur Hand, sondern stellen sich anderen Herausforderungen.

Welche das in diesem Jahr sein werden, gibt der Verein noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr waren das unter anderem Stelzenlaufen, einen Nagel mit der scharfen Seite einer Axt in einen Stamm treiben und der Dreschbalken. Dabei saßen sich zwei Kontrahenten auf einem Holzbalken gegenüber und versuchten, den Mitstreiter mit einem Strohsack auf den Boden zu befördern.

Den Bovelmarkt ließen sich im vergangenen Jahr 3 500 Menschen nicht entgehen. In diesem Jahr rechnen Bovelzumft, Marktvagabunden und die Stadt Bassum mit noch stärkerem Andrang. Nicht nur Szene-Fans nehmen den Weg zur Freudenburg auf sich, auch für Familien gibt es ein tagfüllendes Angebot. Gaukler, Feuershows, Axtwerfen und die Zwergenwiese, auf der Kinder basteln und spielen können, warten auf die Gäste.

Am Samstag ist der Markt von 12 bis 22 Uhr geöffnet, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder einen. Heinze: „Wenn sie nicht größer als Schwertmaß (ein Meter) sind, kommen sie umsonst rein.“