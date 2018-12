Weihnachtsbäume mit Rabatt

Neubruchhausen - Um neue Mitglieder zu werben, hat der Mühlenverein in Neubruchhausen schon verschiedene Aktionen ins Leben gerufen. Nun verkaufen die Mitglieder Weihnachtsbäume und zwar am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 16 Uhr auf dem Hof der Wassermühle.

Alle, die sich vor Ort entscheiden, dem Verein beizutreten, erhalten den Baum zwei Euro günstiger. Den Beitrittsantrag bekommt man gleich mit. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Instandsetzung der Mühle. Es ist die zweite Verkaufsaktion ihrer Art. Die rund 120 Nordmanntannen, die in vielen Größen zur Auswahl stehen, kommen vom Tannenhof Steinsvorde. „Die Bäume sind in Wuchs und Qualität von höchster Güte“, so Maik Dannemann, 2. Vorsitzender des Vereins Wassermühle. „Das haben uns schon im vergangenen Jahr alle bestätigt, die einen Baum gekauft haben.“ Um die Käufer zu locken, gibt es auch Speisen und Getränke, unter anderem Knipp. Die Vorstandsmitglieder Andreas Hammerschmidt, Holger Rullhusen und Maik Dannemann (v.l.) hoffen auf viele Besucher.