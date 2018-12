Weihnachtliches Dorf: Video Art lädt alle Bassumer ein

Bassum - Zu einem großen Weihnachtsspektakel lädt die Firma Video Art alle Bassumer für kommenden Freitag ein. „Gründe dafür gibt es viele“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Unter anderem blickt Michael Gillner auf ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr. „Ich möchte nicht zu viel verraten, aber in enger Zusammenarbeit mit dem Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig ist es uns gelungen, für einen historischen Moment kurz vor Weihnachten zu sorgen“, macht er es spannend.

Passend zur Jahreszeit verwandelt sich das Gelände der neuen Logistikhalle in ein weihnachtliches Dorf aus Glühwein- und Weihnachtsständen inklusive eines Programms für Groß und Klein. Bassums Bürgermeister Christian Porsch wird das Spektakel um 13 Uhr eröffnen. Bis 19 Uhr können sich Kinder an Kinderkarussell, Hüpfburg, Märchenerzählerin und dem Weihnachtsmann erfreuen – ab 19 Uhr können dann die Erwachsenen auf der weihnachtlichen Party feiern und tanzen. Zahlreiche Essenstände sowie ein Kaffee- und Kuchenbüfett am Nachmittag lassen keinen Hunger aufkommen. Als besonderes Highlight hat sich zudem der renommierte East Side Gallery Künstler Kani Alavi angekündigt, der in einer Ausstellung 60 seiner Bilder zeigt.

Während des Weihnachtsspektakels wird er zudem mit zahlreichen Kindern malen, dessen Kunstwerke anschließend für einen guten Zweck gestiftet werden. Auch Familie Gillner engagiert sich aktiv für die Region. Im Zusammenhang mit der neuen Logistikhalle wurden auf dem Gelände diverse Obstbäume gepflanzt, deren Ertrag Kindergärten und Krippen zu Gute kommen. Die Patenschaft einzelner Obstbäume übernehmen Bassumer Firmen, die am Bau der Halle beteiligt waren. „Bassum ist ein wichtiger Standort, den wir gerne aktiv unterstützen und auch ökonomisch fördern möchten. Dabei ist ein stimmungsvolles Weihnachtsfest die beste Möglichkeit, um sich gemeinsam auf einen besinnlichen Jahresausklang und ein wundervolles Fest einzustimmen“, betont Marion Gillner.