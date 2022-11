Weihnachtliche Atmosphäre auf dem Bassumer Advent

Von: Berthold B. Kollschen

Stockbrotbacken am offenen Feuer war ein Hit von vielen Aktionen. © Privat

Ein „Raus aus der Pandemie“ hat Pastorin Ines-Maria Kuschmann, Mitorganisatorin des Bassumer Advents, am Stiftshügel gespürt. Dort genossen die Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag Konzerte und nette Gespräche.

Bassum – „Dieser Markt hat Kultstatus“, so das Orgateam des Bassumer Advents 2022. Nach der coronabedingten Pause in den beiden Vorjahren haben die Bassumer und sicher auch viele Besucher aus der Nachbarschaft ihren beliebten Treff am ersten Adventswochenende zu vielen Hunderten genutzt, um sich zu sehen, zu schnacken, und um erste vorweihnachtliche Atmosphäre zu schnuppern. Und das durch alle Altersgruppen, darunter auch viele Familien, die den Bassumer Advent besuchten.

„Es war ein Raus aus der Pandemie zu spüren, alle haben sich abholen lassen und sich heimatlich gefühlt“, so Pastorin Ines-Maria Kuschmann, die zusammen mit Susanne Vogelberg und Alena Grützmacher von der Stadt Bassum das Zentrum des Orgateams bildete.

Ein Dank des Teams ging auch an die Männer vom Bassumer Bauhof für ihr tatkräftiges Mithelfen und an Elektromeister Uwe Molkenthin, zuständig für das Elektrische des Marktes. „Es macht Spaß, in einem Team mitzuarbeiten, in dem absolute Verlässlichkeit vorherrscht und in dem Herzblut eingebracht wird“, wertete Vogelberg den Einsatz aller Beteiligten.

Diese Kinder haben sich von Geschichtenstrickerin Luise Gündel in eine Märchenwelt versetzen lassen. Gebannt folgen sie dem Vorlesen vorm Geschichtenzelt. © Berthold Kollschen

Neu war in diesem Jahr das Opening des Weihnachtsmarktes. Denn schon zum Freitagabend hatten die Organisatoren zu einem Sinfoniekonzert in die Stiftskirche eingeladen. Die Klassische Philharmonie Nord-West unter der Leitung von Ulrich Semrau spielte Kompositionen von Schumann, Schubert und Weber vor ausverkauftem Haus. Ein schöner Erfolg für das Orchester und auch für das Orga-Team.

Begünstigt durch relativ gutes Wetter haben sich am Folgetag überraschend viele Besucher des Bassumer Advents schon früh auf die Beine gemacht, um alle Angebote in Ruhe genießen zu können. So war der Stiftshügel schon weit vor Marktbeginn gut gefüllt.

Viel Spaß hatten dabei die Kinder, die sich von „Geschichtenstrickerin“ Luise Gündel haben einfangen lassen. Sie entführte die Kleinen in spannende Märchenwelten.

Bevor die Bovelzumpft zur hereinbrechenden Dunkelheit ihre Feuershow präsentierte, sangen die Bassumer Chöre auf ihrem schon traditionellen adventlichen Chorkonzert in der Backsteinkirche. Mit dabei waren der Gemischte Chor Bassum, die Rainbow Gospelsingers, der MGV Liedertafel von 1846 Bassum, als Gesangssolistin Petra Klußmann sowie als Gästechor der Gesangverein Schmalförden.

Gottesdienst mit den kleinen Stiftsfinken

Der gestrige Adventssonntag begann mit einem Familiengottesdienst, den Pastorin Ines-Maria Kuschmann zum Motto des Weihnachtsmarktes „mittendrin und herzerwärmend“ vorbereitet und auch gehalten hat. Mit dabei die kleinen Stiftsfinken, der Kinderchor des Hauses. Auch Bassums Bürgermeister Christian Porsch nutzte diesen Programmpunkt, um einige Grußworte zum Bassumer Advent zu sprechen, „Mittendrin ist meines Erachtens deutlich, denn der Stiftshügel ist nicht nur in der Mitte der Stadt, sondern Stift und Kirche sind in der Mitte unserer Gesellschaft. Und welche Dinge sind es, die unser Herz erwärmen? Da ist die warme Suppe, die Tasse heißer Tee, Kaffee, Punsch oder Kakao, oder das berühmte Glas Milch mit Honig, wenn es kalt ist und man nicht einschlafen kann. Auch mit Freunden zusammen sein, ein Kinderlachen sowie Kerzenlicht stimmen herzerwärmend“, so der Bürgermeister weiter. Porsch nutzte aber auch die Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, die diesen Bassumer Advent ermöglicht und auf die Beine gestellt haben.

Um 15 Uhr war Marktbeginn am ersten Advent auf dem, mit vielen Hütten gespickten. Stiftshügel. Eine Reihe von Hobbykünstlern präsentierte ihre kleinen und großen Werke. Mittendrin die Bassumer Landfrauen mit Eierpunsch, die DLRG mit Glühwein und Kinderpunsch, die Handballer von der HSG Phönix mit Glühwein, die Schwerathleten des TSV Bassum mit der bekannt leckeren Bratwurst, der Stand der Kirchengemeinde mit ihrem „Blonden Engel“ sowie die internationale Frauenkochgruppe Hand in Hand mit schmackhaftem Fingerfood.

Bassumer Schulen beteiligten sich am Adventsmarkt

Auch die Bassumer Schulen haben sich einmal mehr am Markt beteiligt. Die Lukas Schule bot Kerzenziehen, Marmelade und Honig an, die Oberschule verkaufte Selbstgemachtes und Glüh-Gin, Kartoffelecken gab es beim Stand der Prinz-Höfte-Schule, die Grundschule Mittelstraße war zusammen mit der Grundschule Neubruchhausen dabei und im Angebot der Grundschule Petermoor war unter anderem Kuchen in Weckgläsern zu finden. Waffeln und heiße Kirschen gab es am Stand der THW-Jugend, Erdbeerglühwein und Ticketverlosung hatte Oliver Launer von Bassum-Open-Air im Programm, während Manfred Stöver und Natascha Wiesner Kartoffelpuffer gebacken haben. Warme Quarkbällchen, Stollen, Klaben und Kekse hielten Stefanie und Martin Deiermann bereit. Bei der Bassumer Tafel gab es am Glücksrad kleine Preise zu gewinnen.

Für die Kinder war im Stiftshof ein Bastelzelt aufgebaut, in der Kirche konnten die Kleinen nach Herzenslust malen.

Mit Wintermärchen am Lagerfeuer, erzählt von Brigitta Wortmann, mit verschiedenen musikalischen Vorträgen, auch zum Mitsingen in der Stiftskirche sowie mit der Möglichkeit, weihnachtliche Grußvideos mit Harfenmusik von Brigitta Wortmann zu versenden, klang der diesjährige Bassumer Advent langsam aus.

