„Weiber Art Nacht“ sorgt für Träumereien und Tanzspaß

Zehn Künstlerinnen zeigen in der Galerie „Nienhaus 1“ von Karin Bliefernich ihre spannenden Arbeiten. Unser Foto zeigt die Protagonistinnen bei der Begrüßung durch Karin Bliefernich (Bildmitte mit Hut). Foto: Kollschen

Bassum - Von Berthold Kollschen. Bassums Künstlerin und Galeristin Karin Bliefernich hat den Tag der Weiberfastnacht genutzt, um in ihrer Galerie „Nienhaus 1“- eine Kunstausstellung unter dem Motto „Weiber Art Nacht“ zu eröffnen, in der Arbeiten von zehn „Kunstweibern“, wie sie sich und ihre Mitstreiterinnen bezeichnet, zu sehen sind.

Ihrer Einladung waren nicht nur die Protagonistinnen gefolgt, auch viele Kunstinteressierte fanden sich in der Galerie Nienhaus 1 ein. In ihrer Begrüßungsrede nutzte Bliefernich die Gelegenheit, ihre Gedanken zum „Weibe“ im Allgemeinen und zu den „Kunstweibern“ im Besonderen darzulegen, und das in einer amüsanten, treffenden Art.

Sie konnte mit Karin Altrogge aus Kirchdorf, mit Britta Gansberg und Bianca Hardemann aus Bassum, mit Christiane Palm-Hoffmeister aus Barrien, Sandra Schöring aus Weyhe, Elisabeth Schuller-Köster aus Oldenburg, Ilona Tessmer aus Bremen, Ruth Cordes aus Syke und Joanna Chlebowska-Krause aus Weyhe zehn namhafte Künstlerkolleginnen gewinnen, die alle in Norddeutschland ihr Zuhause haben.

Zu sehen sind Arbeiten vom Großformat bis hin zu Miniaturen, Collagen und einige Objekte. „Alle wollen einen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung von Kunst und Kultur leisten“, so Bliefernich, die anschließend ihre fast hundert Gäste zu einem Rundgang durch die Galerie einlud, während die Malerinnen und Grafikerinnen ihre Arbeiten erläuterten und dabei auch viel zu ihrer Person preisgaben. Jede wurde mit viel Beifall bedacht.

Die interessierten Betrachter ließen sich von den vielen spannenden Herangehensweisen der Protagonistinnen an die Kunst einfangen, setzten sich intensiv mit den Arbeiten auseinander. Einige kamen sogar ins Träumen, begannen zu schwofen, als aus den Boxen der passende Titel „I can’t stop loving you“ zu hören war.

Nebenbei wurden, ganz nach Weiberfastnacht-Tradition, den anwesenden Krawattenträgern ihre Binder von den „Kunstweibern“ abgeschnitten. Aus den Tuchenden will Bliefernich zur nächsten Ausstellung eine bunte Collage erstellen.

Mit ihrer „Weiber Art Nacht“ hat Karin Bliefernich besonders zum Kulturleben in Bassum beigetragen. Es lohnt sich – auch für den nicht so kunstaffinen Mitmenschen – die Ausstellung zu besuchen. Sie ist noch bis zum 26. März montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr zu sehen. Samstags sind die Galerietüren von 10 bis 13 Uhr geöffnet.