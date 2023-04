Wegen Sowjetpass: Stadtangestellter hat keine Chance auf Einbürgerung

Von: Anke Seidel

Teilen

So kennen ihn viele Bürger: David Gevorgian ist in Bassum, seit etlichen Jahren seine Heimat, viel unterwegs. © Anke Seidel

Obwohl er seit 30 Jahren in Deutschland ist, ist David Gevorgian nicht eingebürgert. Sein Pass - aus der Sowjetunion - wird im Verfahren nicht anerkannt.

Bassum – Der Frust sitzt tief bei David Gevorgian, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt und bei der Stadt Bassum in der Flüchtlingsbetreuung arbeitet. Aber trotz jahrelanger Bemühungen besitzt der 62-Jährige die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Bisher hat er seinen langen Kampf darum nicht gewinnen können. Der gebürtige Armenier ist überzeugt, dass der Landkreis Diepholz in seinem Fall einen Fehler gemacht hat – was der Landkreis mit Verweis auf die Rechtslage von sich weist.

Aus Kostengründen lehnt David Gevorgian eine Klärung vor Gericht ab

Doch vor Gericht will Gevorgian nicht ziehen: „Das ist viel zu teuer! Ich muss allein schon mit 6 000 Euro Rechtsanwaltskosten rechnen.“ Über seinen Fall hat diese Zeitung vor drei Jahren schon einmal berichtet, doch jetzt gibt es Hoffnung.

Rückblende: David Gevorgian wird 1960 in der armenischen Hauptstadt Eriwan geboren. Armenien ist zu dieser Zeit Teil der UdSSR, also der Sowjetunion. Deshalb bekommt er einen sowjetischen Pass. Als 17-Jähriger entscheidet er sich für eine Laufbahn beim Militär. Nach seinem Studium als Militäringenieur ist er in verschiedenen sowjetischen Einheiten und damit in verschiedenen sowjetischen Ländern tätig – bis er ab 1986 in der damaligen DDR, in Thüringen, eingesetzt wird. Seine Ehefrau und die drei Kinder ziehen mit. Zwei Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs endet die Karriere des sowjetischen Militäringenieurs. An das Datum kann er sich noch gut erinnern, am 31. Oktober 1991 war Schluss: „Da bin ich aus der sowjetischen Armee geflüchtet“. Gevorgian bleibt mit seiner Familie in Deutschland. „Ich habe schon am 6. November 1991 in Buxtehude Asylantrag gestellt“, sagt er.

Zu dem Zeitpunkt ist sein Heimatland nicht mehr Teil der Sowjetunion (sie zerfällt Ende 1991) und seit September 1991 eine eigene Republik. David Gevorgian besitzt deshalb keinen armenischen Pass. Er ist zwar in Armenien geboren, aber kein armenischer Staatsbürger. Als Sowjetbürger ist er dort zur Welt gekommen, als solcher kann er sich auch ausweisen.

„Ich verstehe das alles nicht. Warum ist das in meinem Fall so schwierig? Und warum sind meine drei Kinder ohne Schwierigkeiten in Deutschland eingebürgert worden?“, fragt er. Dazu Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine: „Das sind andere Fälle.“ Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf er dazu keine Fakten nennen. Anders ist das bei David Gevorgian, der in seinem Fall Auskünfte gegenüber der Presse ausdrücklich erlaubt hat.

Landkreis: Für das Verfahren müsste Gevorgian die armenische Staatsbürgerschaft beantragen, dann aber ablehnen

„Nach unserer Auffassung ist Herr Gevorgian Armenier“, so Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine. Er verweist auf die aktuelle Rechtslage: Der 62-Jährige müsse die armenische Staatsbürgerschaft beantragen und sich dann daraus entlassen lassen – so sei der Rechtsweg zu seiner Einbürgerung in Deutschland. Sein sowjetischer Pass habe keinerlei Gewicht: „Die Sowjetunion gibt es ja nicht mehr.“ Der Erste Kreisrat verweist außerdem auf eine zweite Möglichkeit: „Uns würde aber auch eine Erklärung der armenischen Botschaft reichen, dass Herr Gevorgian kein Armenier ist.“

Jetzt will der 62-Jährige mittels einer Vollmacht über einen Verwandten direkt in Armenien die dortige Staatsbürgerschaft beantragen – um sie sofort wieder abzulehnen. Wie lange das dauert, ist unklar. Der Weg über die armenische Botschaft ist für David Gevorgian keine Option: „Der nächste freie Termin wäre Ende November.“

Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine geht fest davon aus, dass David Gevorgian vom geplanten neuen Staatsangehörigkeitsrecht profitieren kann. Dann könnte der 62-Jährige nach drei Jahrzehnten in Deutschland endlich Deutscher werden.

Wann kommt das neue Staatsangehörigkeitsgesetz? Wann kommt die Novellierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, das die Ampelkoalition in Berlin plant – und ebnet sie den Weg für David Gevorgian, Deutscher werden zu können? Um den Fall des Bassumers habe er sich schon vor Jahren gekümmert, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig. Er habe mit dem armenischen Botschafter telefoniert. „Wir haben ihm alle Möglichkeiten der Handlung aufgezeigt“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete, „aber er hat sie nicht angenommen“.

Losgelöst von diesem Fall sieht Axel Knoerig einen liberalisierten Umgang mit Staatenlosen sehr kritisch: „Man muss schon sagen, woher man kommt!“ Das sei gerade in Zeiten von Krieg in Europa und Spionage absolut geboten. Außerdem müssten in einem Rechtsstaat Rechtsketten eingehalten werden. Aber auch Einzelfallentscheidungen der Härtefallkommission seien wichtig – damit das Recht nicht am Ende Gerechtigkeit verhindere. Für das Staatsangehörigkeitsrecht gebe es noch keinen Gesetzesentwurf, so Axel Knoerig.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck kennt den Fall David Gevorgian und weiß, wie lange er sich schon um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht: „Ich hoffe, dass ihm das neue Gesetz helfen kann!“ Das lasse sie gerade rechtlich prüfen. Es sei davon auszugehen, dass dieses Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werde.