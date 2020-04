„Was kommt noch auf uns zu?“

Bassum/Twistringen - Von Lara Terrasi. Erst ein Besuchsverbot und seit Kurzem gilt in Niedersachsen ein Aufnahmestopp von neuen Patienten. Insbesondere für ältere und kranke Menschen kann das Coronavirus gefährlich werden. Wie gehen Seniorenpflegeheime mit der derzeitigen Situation um und was unternehmen sie, damit sich Angehörige und Bewohner trotzdem noch weiterhin sehen können? Wie schützen sie sich und die Bewohner? Wir haben mit vier Heimleitungen in Bassum und Twistringen gesprochen.

Altenpflegeheim Eichenhof

Seit Kurzem bietet das Altenpflegeheim Eichenhof in Bassum seinen 34 Bewohnern und deren Angehörigen an, per Videotelefonie in Kontakt zu bleiben. „Dazu machen die Angehörigen einen Termin bei uns aus“, erklärt Andreas Kurzawski von der Pflegedienstleitung. „Das wird sehr rege angenommen, gerade eben haben wieder welche telefoniert.“ Da ein Besuchsverbot herrscht, sei es eine gute Alternative. Viele Angehörige hätten in den vergangenen Wochen und Tagen angerufen, um mit ihren Familienmitglieder zu sprechen. „Die vermissen sich ja auch.“

Für den Videochat würden sie das Handy nutzen. Da manche im Rollstuhl sitzen, sei das für sie am einfachsten. „Die Bewohner freuen sich sehr und die Angehörigen freuen sich auch. Das ist schon eine tolle Sache“, so Kurzawski. Diese Möglichkeit der Kommunikation sei für demenzkranke Patienten jedoch schwieriger. „Sie verstehen nicht immer, dass plötzlich jemand mit ihnen spricht.“

Sonst laufe der Alltag normal weiter. Niemand solle alleine in seinem Zimmer sitzen. Im Moment sei es eine schwere Situation, „aber wir versuchen das Beste daraus zu machen“, sagt Kurzawski zuversichtlich.

Seniorenpflegeheim Haus Drei Linden

„Wir haben in den vergangenen zehn Jahren nicht so viel Stress gehabt wie jetzt. Jeden Tag gibt es was Neues und man erfährt etwas Neues“, sind sich die beiden Geschäftsführer Arnd und Lars Schumann einig. Damit der Kontakt trotz Besuchsverbot trotzdem bestehen bleibt, können die Angehörigen seit vergangener Woche mit ihren Familienmitgliedern per Skype, Facetime oder Whatsapp kommunizieren.

„Wir hatten schon vor einer Woche Hotlines für die Angehörigen eingerichtet, damit sie auf direktem Wege Kontakt zu den Bewohnern aufnehmen konnten. Seit heute haben wir zusätzlich Tablets, mit denen sie sich über Videochat unterhalten können“, erzählt Arnd Schumann. „Die Angehörigen haben sich sehr darüber gefreut, dass wir das jetzt eingerichtet haben.“

Das Besuchsverbot mache sich bei den 58 Bewohnern bemerkbar. Sie seien es gewohnt gewesen, regelmäßig in Kontakt zu ihren Familien zu stehen. Wenn in der Einrichtung ein Corona-Fall eintreten sollte, dann „rufen wir als erstes den Hausarzt an, der einen Abstrich anordnen lässt. Sobald ein Verdachtsfall eintreten sollte, wird der Bewohner oder die Bewohnerin erst mal im Haus isoliert“, erklärt Arnd Schumann.

Der Videochat sei auch eine gute Idee für den ambulanten Pflegedienst, betont Lars Schumann. Patienten, die im Moment zuhause sind, dürfen ebenfalls keinen Besuch bekommen, daher sei es auch dort eine gute Alternative.

Altenpflegeheim Haus Rosengarten

In dieser Woche soll es auch den 27 Bewohnern des Altenpflegeheims Haus Rosengarten möglich sein, mit ihren Angehörigen über Videotelefonie in Kontakt zu stehen. Im Moment kommunizieren sie über Whatsapp oder über das Telefon. „Die Angehörigen sind mit den Bewohnern fast täglich im Kontakt“, sagt Pflegedienstleitung Gabriele Kurzawski.

Als die Angehörigen erfahren hatten, dass Besuche verboten sind, sei das auf volles Verständnis gestoßen. „Natürlich sind sie besorgt, aber sie haben es total verstanden.“ Am wichtigsten sei ihnen, dass ihre Familienmitglieder gesund bleiben. Aber auch die Bewohner hätten Verständnis. „Einige bekommen das ja auch in den Medien mit. Unsere Kollegen haben das auch den Bewohnern sehr gut vermittelt, wieso sie im Moment keiner besuchen darf“, lobt Kurzawski die Arbeit ihrer Kollegen.

Ländlicher Pflege- und Sozialberatungsdienst

Pflegedienstleitung Jutta Seelhoff erzählt, dass einige Pflegebedürftige, die zur Risikogruppe gehören, von sich aus gesagt hätten, dass besser kein Pfleger zu ihnen kommen solle. Ihnen sei es wichtiger, nicht infiziert zu werden. „Wir telefonieren dann mit ihnen, damit wir auch weiterhin im Kontakt stehen.“

Die Einkäufe würden Nachbarn oder Familienmitglieder erledigen. Wenn die Mitarbeiter die Pflegebedürftigen besuchen, dann nur mit Mundschutz und Handschuhen. Aber das sei schwierig, weil insbesondere Mundschutze knapp seien. „Wenn wir zu jemandem fahren, der nur wenig Angehörige hat, dann bleiben wir dort länger“, sagt Seelhoff. Die über 90-Jährigen würden teilweise jedoch mehr Angst vor dem Alleinsein als vor dem Coronavirus haben.

Neben der ambulanten Versorgung betreut der Pflege- und Sozialberatungsdienst auch Einrichtungen, darunter die Wohngemeinschaft Köbbinghausen. Dort stehen die Angehörigen mit den Bewohnern über Whatsapp-Anrufe in Kontakt.

In der Einrichtung leben zwölf Demenzkranke. „Bei ihnen ist es schwieriger zu sagen, dass sie Abstand halten sollen. Auch die Gründe, wieso kein Besuch kommen darf, verstehen sie nicht. Auch dass die Mitarbeiter Mundschutze tragen, irritiert sie. Die Schwierigkeit ist dort einfach, dass sie sich nicht anstecken“, schildert die Pflegedienstleitung das Problem. Am Tag seien acht Mitarbeiter vor Ort, die sich um die Bewohner kümmern. „Die Reinigungskräfte sind im Moment ganz wichtig. Sie machen mehrmals am Tag sauber“, betont Seelhoff.

Das Schlimmste sei im Moment die Ungewissheit: „Wir sind permanent im Stand-by-Modus. Wir fragen uns natürlich: Wie lange geht das noch? Was kommt noch auf uns zu? Wer wird dafür verantwortlich gemacht, falls etwas passiert?“, bringt die Pflegedienstleitung ihre Sorge zum Ausdruck.