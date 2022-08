Was für Folgen hätte ein Stromausfall? Michael Wessels klärt auf

Von: Anke Seidel

Teilen

Strom weg, was nun? Dieses gestellte © Julian Stratenschulte/dpa

Im Schatten des Krieges in der Ukraine und des Klimawandels wächst die Angst, die Katastrophenstimmung. Womit müssen Bürger im schlimmsten Fall rechnen? Michael Wessels, Landkreis-Teamleiter für Feuerwehr und Katastrophenschutz, gab am Mittwoch auf Einladung der Volkshochschule (VHS) in Bassum fundierte Antworten.

Landkreis Diepholz –Vorsorge statt Panikmache – in diesem Sinne klärte Michael Wessels, Landkreis-Teamleiter der Feuerwehr und Katastrophenschutz, knapp 20 Teilnehmer in der VHS in Bassum auf. Deren enormes Interesse bewies eine Fülle von Nachfragen – und die Tatsache, dass der Abend deutlich mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant.

Klare rechtliche Strukturen regeln die Zuständigkeiten: Der Bund ist für den Bevölkerungsschutz und den Verteidigungsfall zuständig. Die Bundesländer leisten den Katastrophenschutz – abgestimmt auf die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Bundeslandes. In Niedersachsen ist nach dem Innenministerium das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz von enormer Bedeutung. Untere Katastrophenschutzbehörde ist der Landkreis Diepholz und zuständig der Landrat, erläutert der Referent. Fotos machen Katastrophenschutzleitung, Technische Einsatzleitung und Einsatzleitung vor Ort transparent. Aber wer wird wann alarmiert?

In seiner Funktion als Kreisbrandmeister kennt Michael Wessels Ausnahmesituationen. © Heinfried Husmann/Archiv

Das regelt ein strikter Alarmplan. Als „außerordentliches Ereignis“ gilt eine hohe Pandemielage, eine extreme Flüchtlingsbewegung oder ein starkes Unwetter; als „Katastrophenvoralarm“ eine Gefahr für Leben und Gesundheit oder lebenswichtige Einrichtungen; die „Katastrophe“ ist die akute, aber noch abstrakte Gefahr für Leben, Gesundheit und die lebenswichtige Versorgung der Bürger. Was theoretisch klingt, hat handfesten Hintergrund – wie beispielsweise die Lage im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja und die Warnungen vor einer Atomkatastrophe.

1,7 Millionen Freiwillige: Ehrenamt ist „tragendes Fundament des Bevölkerungsschutzes in Deutschland

Unabhängig davon: In seiner Funktion als Kreisbrandmeister kennt Michael Wessels mehr Ausnahmesituationen und Einsatzlagen, als ihm lieb sind. Die Freiwilligen Feuerwehren bilden eine tragende Säule: „Der Katastrophenschutz ist zu neunzig Prozent ehrenamtlich organisiert, deshalb funktioniert er auch so gut“, sagt Michael Wessels. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe spricht von 1,7 Millionen ehrenamtlichen Helfern und bezeichnet sie als „tragendes Fundament des Bevölkerungsschutzes in Deutschland“.

Es ist ein folgenschweres Katastrophenszenario, das Michael Wessels seinen Zuhörern beispielhaft schildert: Stromausfall! Ob aus technischen Ursachen, aufgrund einer Umweltkatastrophe, einer Mangellage oder eines Cyberangriffs: ein Stromausfall könnte die Menschen in völlig unvorstellbare Zeiten katapultieren, weil das gesamte Stromnetz in Europa miteinander verbunden ist: „Von Skandinavien bis zur Türkei, bis nach Portugal und nach Großbritannien“. Deshalb werde es Zeit kosten, so der Referent, das Netz nach einem Blackout wieder unter Volllast zu bringen.

Die fatalen Auswirkungen eines Stromausfalls beschreibt Michael Wessels so: „In null Sekunden würden Internet, Festnetz, Heizung und alle Aufzüge ausfallen. Nach zwei Stunden gebe es keinen Mobilfunk mehr...“ Vier Stunden nach dem Blackout würden alle batteriegepufferten Atemgeräte in Privathaushalten ausfallen, und nach zwölf bis 20 Stunden würde es ein Massensterben von Nutztieren geben, erfahren die Zuhörer. Etwa 24 Stunden nach dem Stromausfall würde die Wasserversorgung nicht mehr funktionieren. „Die Kliniken müssten mit Kraftstoff versorgt werden, um ihre Notstromaggregate weiter am Laufen zu halten“, so der Referent. Außerdem gäbe es keine Zahlungsmöglichkeiten mehr – weder in Supermärkten noch an der Tankstelle.

Was gehört in ein Notfallpaket? Essen und Trinken für zehn Tage: So lange sollte laut Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Notfallpaket reichen. Zwei Liter Flüssigkeit sowie Lebensmittel mit einem Energiegehalt von 2 200 Kilokalorien pro Person und Tag sollten kalkuliert werden. Empfohlen werden: Trinkwasser in Kanistern, Wasser in Flaschen, Tabletten für die Trinkwasseraufbereitung, H-Milch, Obst- und Gemüsekonserven, haltbare Fette wie Öl, Haferflocken, Mehl, Eier oder Volleipulver, Nudeln, Reis, schwarzer Tee, Kaffee, Fertiggerichte, Dosenfisch, Fleisch- und Wurstkonserven, Zwieback, Brot in Dosen oder Knäckebrot, Hartkäse. Bei der Zusammenstellung sollten sich die Bürger von der Haltbarkeit, aber auch vom eigenen Geschmack leiten lassen – und auch Baby- und Tiernahrung in ausreichenden Mengen nicht vergessen. Die Lebensmittel sollten kühl, trocken und dunkel aufbewahrt werden. Ein Notfallpaket sollte auch für Medikamente zusammengestellt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet auf seiner Internetseite (www.bbk.bund.de/) einen Ratgeber und eine Checkliste.

Mehrere hunderttausend Liter Treibstoff für den Notfall im Landkreis Diepholz gelagert

Angesichts eines solchen Szenarios haben die Verantwortlichen im Landkreis Diepholz mit einem Mineralölhändler Vorsorge getroffen. „Mehrere hunderttausend Liter Treibstoff“, so Michael Wessels, sind für den Notfall gelagert. Über den Katastrophenschutz könnten lebenswichtige Notstromaggregate sowie Fahrzeuge der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr mit Treibstoff versorgt werden. Wenn die kreiseigene Reserve verbraucht sei, greife die Bundesnotfallversorgung. Insgesamt reiche diese Energie für etwa einen Monat.

Wie können Bürger vorsorgen, um bei einem längerfristigen Stromausfall überleben zu können? Der Referent gibt Tipps und verweist außerdem auf Informationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (www.bund.de). „In einer solchen Situation ist Solidarität gefragt!“, betont er. Will heißen: Im schlimmsten aller Fälle kann Nachbarschaftshilfe lebensrettend sein. Heidrun Hilgemeier von der VHS ist am Ende beeindruckt von dem Vortrag – und kündigt an, dass er grundsätzlich auch in weiteren Orten des Landkreises angeboten werden soll.