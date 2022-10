Warm anziehen für Bassumer Kirchen

Von: Marten Vorwerk

Die Kirchen der evangelischen Kirchenregion Bassum: Bassum (oben links), Neubruchhausen (o.r.), Nordwohlde (u.l.), und Sudwalde. © sandra kopmann

Bassumer Kirchen regeln die Temperaturen auf bis zu 12 Grad runter. Die evangelischen Kirchengemeinden haben ihre Konzepte für 2022 und 2023 vorgestellt.

Bassum – Die evangelische Kirchengemeinde Bassum rüstet sich für die steigenden Strom- und Gaskosten und heizt in den Kirchen künftig weniger. Auf welche Temperaturen und Regelungen sich die Menschen in Bassum, Nordwohlde, Sudwalde und Neubruchhausen bis Ende Dezember – und danach ab Januar – einstellen müssen, erklären die jeweiligen Kirchenvorstände.

Regelungen bis 31. Dezember

„Unsere Kirche wird zukünftig auf maximal 12 Grad geheizt. Derzeit liegt die Temperatur bei 15,6 Grad“, sagt zum Beispiel Knut Laemmerhirt über die evangelische Kirche in Bassum. Laemmerhirt ist dort Vorsitzender des Kirchenvorstandes. „Problematisch kann es werden, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Kirche zu hoch ist. Die darf bei maximal 70 Prozent liegen, weil sonst Schimmelgefahr entsteht“, erklärt. Treffe dieser Fall ein, müsse doch „mehr geheizt werden“. Für Neubruchhausen gelte die gleiche Regel, wie in Bassum. Sudwalde heizt die Kirche auf 15 Grad.

Für die geplanten Konzerte in Bassum werde die Temperatur bei 16 Grad liegen. „Musiker hätten sonst Probleme zu spielen, gerade mit den Saiteninstrumenten“, sagt Laemmerhirt.

In Nordwohlde wird die Kirche ab sofort nicht mehr genutzt. Die Gottesdienste werden im Gemeindehaus ausgetragen. Darüber informiert Kirchenvorstandsvorsitzender Hans-Ulrich Lenk. „Wenn es geht, könnten wir auch nach draußen gehen. Das war während Corona auch mal der Fall“, erzählt er.

Regelungen ab 1. Januar

Ab Januar werden alle Gottesdienste von den Kirchen in die jeweiligen Gemeindehäuser verlegt. Nur in Neubruchhausen nicht, da es dort kein Gemeindehaus gibt. „Es wird sicherlich wärmer sein als in den Kirchen, weil die Menschen auf engeren Raum zusammen sind“, sagt Sandra Kopmann. Sie ist Pastorin in der Region.

Eine Ausnahme könne es in Sudwalde geben. Der plattdeutsche Gottesdienst werde im kommenden Jahr bei hoher Nachfrage wohl in der Kirche ausgetragen. „Das Gemeindehaus könnte dafür zu klein sein. Das werden wir aber noch sehen“, erklärt Anke Eickhoff, vom Sudwalder Kirchenvorstand.

Der Umzug von den Kirchen in die Gemeindehäuser sei allen Orten kein Problem. „In Bassum haben wir einen Altar im Gemeindesaal“, sagt Knut Laemmerhirt. In Nordwohlde habe es schon einen Gottesdienst im Gemeindehaus gegeben. „Das war einfach, aufgrund der vorhandenen Einrichtung“, erinnert sich Sandra Kopmann.

Außerdem sei geplant, dass es ab dem 1. Januar jeden Sonntag nur noch einen Gottesdienst in einem der vier Gotteshäuser geben soll. Diese Regelungen gelten vorerst bis Ende Februar 2023.

Abschließend erklärte Laemmerhirt: „Die Leute können für die kommenden Veranstaltungen in den Kirchen gerne Decken mitnehmen. Ein Mantel kann sicher auch nicht schaden.“