Dörte Binder lehrt seit drei Jahren erfolgreich die deutsche Sprache

Bassum - Von Frauke Albrecht. Einen flüchtigen Moment dachte Dörte Binder im Sommer daran, ihr Sprachangebot für Flüchtlinge einzustellen, weil die Nachfrage gering war. Doch kaum gedacht, standen beim nächsten Mal wieder mehr als zehn Männer und Frauen vor der Tür. „Das ist die große Herausforderung“, sagt die ehemalige Lehrerin. „Mal kommen nur fünf, mal fünfzehn und alle haben einen unterschiedlichen Wissenstand.“

Seit drei Jahren bietet Binder ehrenamtlich zweimal in der Woche in der Grundschule Petermoor diese Ersthilfe für Erwachsene an, wir berichteten. Das Angebot hat sich bei den Neuankömmlingen längst herumgesprochen. So ist auch Adelina aus Albanien zu der Gruppe gekommen. Ihre Nachbarin habe ihr davon erzählt. Bevor sie nach Bassum kam, wohnte sie in der Nähe von Nordhorn. Da gab es soetwas nicht, sagt sie.

Die Mutter von vier Kindern nimmt den Unterricht sehr ernst. Sie übt zu Hause, hat an diesem Tag als einzige ihre Hausaufgaben gemacht. „Tochter hilft“, sagt sie schüchtern. Als ob diese das gehört hat, klopft ein Mädchen draußen auf dem Pausenhof an die Scheibe des Werkraums und winkt. Die Mama wirft ihr eine Kußhand zu, richtet ihre Aufmerksamkeit aber sofort wieder Dörte Binder zu.

Die wiederholt an diesem Morgen die Wochentage. Jeder soll das aktuelle Datum nennen: „Heute ist Donnerstag, der 20. Dezember 2018.“ Anschließend erklärt Binder die Feiertage Weihnachten und Silvester und verteilt Zettel. Darauf steht ein Weihnachtslied. Winnie, Au-pair-Mädchen aus Uganda, strahlt. Sie liebt Singen. Die junge Frau ist nicht das einzige Au-pair-Mädchen im Kurs. Auch Hardian aus Indonesien nimmt teil. Binder: „Hier in der Gegend gibt es nicht so viele Möglichkeiten für Au-pairs, Sprachkurse zu besuchen. Sie fragten, ob sie teilnehmen dürfen. Ich schließe niemanden aus.“ Oft bringen die Mütter ihre Kinder mit – im Gepäck dann Windeln, Babyflasche und Spielzeug.

+ Maria Babic (l.), unterstützt die Kursteilnehmer immer donnerstags. Hier korrigiert sie die Ausaufgaben von Adelina. - Fotos: Albrecht

Nach dem Singen darf sich jeder einen Keks nehmen – dann wird es noch einmal richtig schwer. Binder legt Wert auf die Grammatik. Ihre Kursteilnehmer sollen die Sprache verstehen. Adelina allerdings ist verwirrt: Warum wird aus die plötzlich der? Es heißt die Dose, aber der Keks liegt in der Dose. Aus das wird dem (es heißt das Bett, aber ich schlafe in dem Bett)... . „Immer Dativ bei auf, unter, über, neben, zwischen“, erklärt Binder gerade. Merhawi, erst vor ein paar Monaten aus Eritrea gekommen, schaut ratlos. Binder beruhigt. Sie weiß: Wiederholen, wiederholen, irgendwann bleibt was hängen. „Als ich vor drei Jahren angefangen habe, saßen drei Frauen im Kurs, die konnten weder lesen noch schreiben. Heute können sie beides.“ Diese Erfolgsmomente machen die Nienstedterin sehr glücklich.

Zum Schluss wollen alle noch einmal singen: O Tannenbaum und das Lied über dicke rote Kerzen. Binder hat noch eine Überraschung parat: Sie verteilt tragbare CD-Player mit Batterie. Eine Spende der Initiative Willkommen in Bassum. Der Unterricht orientiert sich an dem Buch mit CD „Erste Schritte plus“. „Übt das mal über die Feiertage“, so Binder.