Nabu zeichnet den Hof der Familie Leopold in Dimhausen aus

Auf dem Hof der Familie Leopold herrscht reger Flugbetrieb. Vor allem die Eingänge zum Pferdestall dienen den Schwalben als Einflugschneise. Wer aus der Tür tritt, muss darauf vorbereitet sein, dass eine Schwalbe im Tiefflug durch die Öffnung gleitet, um die stets hungrigen Küken im Nest zu füttern. Seit Kurzem ist es amtlich: Der Hof Leopold ist schwalbenfreundlich. Der Naturschutzbund (Nabu) hat das attestiert.

Dimhausen - Insgesamt hat Ina Rogge-Leopold in den Pferdebuchten 25 bewohnte und bebrütete Schwalbennester gezählt. Ein Nest ist vor einigen Tagen vom Balken gefallen. Vermutlich haben die Jungen bei ihren Flugübungen darin randaliert. Aber außer dem Totalschaden am Nest ist weiter nichts passiert, denn die Jungen waren tatsächlich schon flugfähig und hoben ab. Gegenwärtig grasen die Pferde friedlich auf der Weide unten am Klosterbach. Aber auch wenn sie im Stall gestanden hätten, wäre für die Jungschwalben von den Pferden keine Gefahr ausgegangen, denn sie haben sich aneinander gewöhnt.

Es ist schon vorgekommen, dass kleine Schwalben nach ihrem Erstflug einen Pferderücken als Notlandeplatz benutzt haben. „Die Pferde haben ganz still gestanden und sich nicht gerührt. Es schien, als wüssten sie, was da gerade auf ihrem Rücken passiert“, berichtet Carsten Leopold.

Die eleganten Flieger finden auch bei Trockenheit genügend Nahrung, denn auf dem Misthaufen neben dem Stall tummeln sich Fliegen. Noch reicher gedeckt ist der Tisch allerdings am Maronenbaum, der zur Zeit üppig blüht. Wer genau hinhört, kann das ununterbrochene Summen der Insekten hören. Die Schwalben kreisen unermüdlich um den Baum herum und bedienen sich. Teilbare, offene Türen, Luftschächte und Ritzen in der Stalldecke, die dem dort lagernden Heu Frischluft zuführen, sorgen für ein gesundes Stallklima mit einer ständigen Luftzirkulation.

+ Auszeichnung: Eva Heinke (Mitte) vom Nabu Harpstedt überreicht Ina Rogge-Leopold und Carsten Leopold Urkunde und Plakette für ihr „schwalbenfreundliches Haus“ in Dimhausen. © Heiner Büntemeyer

Die Schwalben gehören schon seit vielen Jahren zum Hause Leopold. Anfang April werden sie nach ihrer gefahrvollen Reise aus dem Süden zurückerwartet. Wenn Ina Rogge-Leopold die erste Schwalbe entdeckt, geht eine Eilbotschaft mit Foto zu ihrem Mann nach Bremen ins Büro.

Bei der gegenwärtigen Trockenheit stehen mit Wasser gefüllte Baljen auf der Weide. Dort treffen sich vor allem abends die Vögel zum gemeinsamen Zwitschern.

In diesem Jahr meldeten sich Leopolds auf einen Aufruf des Nabu und informierten über „ihre“ Schwalbenkolonie. Eva Heinke war nach Dimhausen gekommen, um sich das Spektakel anzusehen. Sie war begeistert. Begeistert von den geschäftigen Schwalben, den laut zwitschernden Jungen und auch begeistert darüber, dass auf dem Hof Leopold auch noch Spatzenschwärme anzutreffen sind.

Carsten Leopold war sichtlich erfreut über die Plakette und hatte sich im Vorfeld auch schon einen Platz dafür ausgeguckt: „Dort hänge ich sie auf“, sagte er und deutete auf den Stallgiebel. Die Aufschrift lautet: „Schwalbenfreundliches Haus! Hier sind Schwalben willkommen!“