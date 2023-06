Stadt Bassum stellt Parkplatzkonzept für Großveranstaltungen vor

Von: Fabian Pieper

Geben die Richtung vor: Karsten Bödeker (l.) und Andreas Abelt zeigen, was mit der Bremer Straße in Bassum passieren wird, wenn eine Großveranstaltung an der Freudenburg zusätzlichen Parkraum benötigt. © Fabian Pieper

Die Stadt Bassum hat ein neues Parkplatzkonzept für Großveranstaltungen erarbeitet und offiziell vorgestellt – mit der Bremer Straße als Einbahnstraße.

Bassum – Die Bremer Straße in Bassum als Einbahnstraße? Klingt wie eine wahnwitzige Idee, könnte aber in manchen Situationen gewinnbringend sein. Dann nämlich, wenn sich durch Großveranstaltungen an der Freudenburg der Parkdruck in der Stadt erhöht. Das sehen auch die zuständigen Behörden so, die nun ein Parkplatzkonzept vorgestellt haben.

Neues Parkplatzkonzept für die Freudenburg in Bassum von Stadt, Landkreis und Polizei

Vertreten werden die Behörden durch Bassums Ersten Stadtrat Karsten Bödeker und Andreas Abelt vom städtischen Ordnungsamt. Allerdings sitzen auch der Landkreis und die Polizei mit im Boot – und später der Veranstalter als derjenige, der die Vorgaben umzusetzen hat. In der Vergangenheit sei zwar „das meiste gut gelaufen“, weiß Bödeker, doch eine verbindliche Verschriftlichung des Konzepts habe gefehlt. Das haben die Beteiligten nun nachgeholt.

Denn als im Juni vergangenen Jahres Pop-Superstar Johannes Oerding im Rahmen des Bassum Open Airs rund 4000 Leute zur Freudenburg lockte, soll es Schwierigkeiten in der Innenstadt gegeben haben. Abelt erzählt von verstopften Seitenstraßen und zugeparkten Grundstücksausfahrten. An offizielle Beschwerden könne Bödeker sich zwar nicht erinnern, „aber es wurde sehr viel geredet“.

Getreu dem Motto: „Wenn man vorher miteinander spricht, muss man hinterher nicht übereinander reden“ setzten sich also alle Beteiligten an einen Tisch: die Stadt Bassum als Ordnungsbehörde mit dem Bauhof als Unterstützer, der für die Verkehrsregelungen verantwortliche Landkreis und die Polizei, die vor Ort die Überwachung vornimmt. Karsten Bödeker spricht von „konstruktiven Gesprächen“, in denen die zukünftigen Rollen verteilt und die wichtigsten Eckpfeiler des Konzepts rechtssicher niedergeschrieben wurden.

Bremer Straße wird bei Großveranstaltungen in Bassum zur Einbahnstraße

Und das sieht nun folgendermaßen aus: Vier Parkplätze gelten für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen als erste Anlaufstelle; sie sind in der Übersicht mit P1 bis P4 gekennzeichnet (siehe Infokasten). Zwei weitere Parkplätze befinden sich in etwas größerer Entfernung am Bahnhof und am Friedhof an der Eschenhäuser Straße. Zudem soll, so Andreas Abelt, mit der Fertigstellung des Naturbads im kommenden Jahr auch der Parkplatz dort dem Parkkonzept zugeschlagen werden.

Bei Großveranstaltungen, die rund 4000 Besucher zur Freudenburg ziehen – in diesem Fall kalkuliere man mit 1000 Fahrzeugen, sagt Bödeker –, würde dann die nächste Stufe greifen und P5 hinzukommen. Das ist die eingangs erwähnte Einbahnstraßenregelung an der Bremer Straße/Nienhaus. Die würde dann etwa ab der Ampelkreuzung an der Bundesstraße 51 in Richtung Innenstadt nur noch auf der linken Fahrspur befahrbar sein. Die rechte Spur könnten rund 300 Autos dann schräg versetzt zum Parken nutzen. Kandidaten für diese Lösung wären die Auftritte von Revolverheld am 1. Juli, Versengold während des Bovelmarkts am 28. Juli und Johannes Oerding am 20. August.

Geringerer Parkdruck, freie Rettungswege: Was das Parkplatzkonzept in Bassum für Vorteile mit sich bringt

Die Stadt Bassum schlägt mit dem Parkplatzkonzept gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Da sich der Parkdruck verringert, bleiben Wege für Rettungswagen und Feuerwehr frei. Dazu sagt Karsten Bödeker: „Es geht nicht darum, Knöllchen zu verteilen. Es geht um die Sicherheit.“ Auch das Brandschutzkonzept ist deshalb verschriftlicht worden, was unter anderem Sammelpunkte und eine entsprechende Beleuchtung beinhaltet, so Abelt. Und auch auf Dinge wie Lebensmittelrechtliches werde im Gesamtkonzept eingegangen.

Parkplätze Folgende Parkplätze stehen Besuchern bei Veranstaltungen an der Freudenburg zur Verfügung: Wiese an der Freudenburg (P1):

Etwa 250 Plätze Parkplatz beim NWDSB (P2):

Etwa 150 Plätze City-Parkplatz (P3):

Etwa 300 Plätze

Rathaus, Volksbank, Kreissparkasse (P4):

Etwa 300 Plätze Bremer Straße (P5):

Etwa 300 Plätze; nur bei Großveranstaltungen Am Friedhof an der Eschenhäuser Straße:

Etwa 100 Plätze P+R-Anlage am Bahnhof:

Etwa 250 Plätze

Die Umsetzung des Konzepts obliegt dem Veranstalter, darauf weisen Bödeker und Abelt hin, auch wenn Stadt und Bauhof unterstützen. „Wir wollen niemandem Steine in den Weg lagen“, sagt Bödeker, „sondern wir wollen Klarheit und eine Basis schaffen, dass die Veranstalter in Zukunft gerne herkommen.“ Und auch für die Besucher haben die beiden Verwaltungsmitarbeiter gute Nachrichten. Bödeker: „Die Parkplätze auf städtischem Grund bleiben kostenlos.“