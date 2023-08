Bassum Open Air: Johannes Oerding kommt zum Abschlusskonzert

Von: Fabian Pieper

Für das Konzert von Johannes Oerding sind nur noch knapp 200 Tickets zu haben. Archi © Defort

Rekord: 5000 Zuschauer könnten beim Bassum Open Air dabei sein, wenn Johannes Oerding zum Abschluss auftritt. Und: Es gibt noch ein paar Restkarten.

Bassum – Das Beste kommt zum Schluss – zumindest, wenn man den Zuspruch der Besucher als Messwert zugrunde liegt: Am Sonntagabend tritt ab 21 Uhr Pop-Superstar Johannes Oerding zum Abschlusskonzert des diesjährigen Bassum Open Airs an der Freudenburg auf. 5000 Zuschauer könnten dabei sein – Rekord für das Festival.

Johannes Oerding tritt zum vierten mal beim Bassum Open Air an der Freudenburg auf

Der Konjunktiv erklärt sich folgendermaßen: „Es gibt noch ein paar Restkarten“, sagt Veranstalter Oliver Launer. Knapp 200 Tickets für das mit Spannung erwartete Konzert seien noch übrig – erhältlich online bei Nordwestticket –, 30 davon würden auf jeden Fall für die Abendkasse zurückgelegt, verspricht Launer. Er gehe davon aus, dass die Veranstaltung ausverkauft sein wird: „Ich erwarte die 5000, das hatten wir noch nie!“

Und das, wo Johannes Oerding doch nach 2016, 2019 und 2022 bereits zum vierten Mal beim Bassum Open Air auftritt. „Wir sind gemeinsam gewachsen“, stellt Launer fest, „hier liegen seine Anfänge.“ Der Superstar schätze die „familiäre Atmosphäre“ des für seine Verhältnisse kleinen Konzerts, „der lebt seine Konzerte“. Eine Stunde vor dem Auftritt des in Münster geborenen Wahl-Hamburgers wird die niederländische Künstlerin Sera auftreten.

Johannes Oerding in Bassum: Veranstalter mit Zuschauerinformationen zum Konzert

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hat Veranstalter Launer ein paar Zuschauerinformationen parat. Er weist auf die Öffnung der Abendkasse um 18 Uhr und den Beginn des Einlasses eine halbe Stunde später hin.

Parkmöglichkeiten wird es an drei Stellen geben: Neben dem Parkplatz direkt am Freudenburggelände sowie dem Parkplatz des Nordwestdeutschen Schützenbundes wird die Bremer Straße/Nienhaus im Süden von Bassum ab 15 Uhr in Richtung stadteinwärts zu einer Einbahnstraße. Dort können Konzertbesucher die rechte Fahrspur zum Parken nutzen. Zudem wird es zwei separate Eingänge geben: den gewohnten an der Straße Am Damm sowie einen weiteren an der Amtsfreiheit – beide mit Abendkasse. Und zur Einstimmung hat die Vino-Weinbar an der Sulinger Straße ab 14 Uhr bis Einlass geöffnet und schenkt Prosecco für 1,50 Euro aus.

Zum Abschluss weist Launer noch darauf hin, dass das Mitbringen von Klappstühlen, Regenschirmen und Getränkeflaschen verboten ist.