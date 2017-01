Vögel ignorieren Ringe und Knödel

Nabu veranstaltet jährliche Zählung

+ © Schiermeyer Die Futterhäuschen sind zum Teil verwaist, wie hier in einem Garten in Stühren. © Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Wo sind die Singvögel hin? Im Moment scheint es auffallend still in den Gärten zu sein. Gähnende Leere in Vogelhäusern und nicht angerührte Meisenknödel erzählen von der Abwesenheit der Blaumeisen, Amseln, Buchfinken und Rotkehlchen. Manch ein Vogelliebhaber fragt sich, ob auch die Singvögel von der grassierenden Vogelgrippe befallen werden.

Hier gibt der Naturschutzbund (Nabu) Entwarnung. Laut einer Pressemitteilung ist die derzeitige Geflügelpest nur für Wasservögel wie Schwäne und Möwen und Hühnervögel gefährlich. Das bestätigt auch Anni Wöhler-Pajenkamp vom Nabu Syke und Umland. Die Singvögel seien von dem Virus nicht betroffen, sagt die Bassumerin. Auch beim letzten Ausbruch der Vogelgrippe seien sie verschont geblieben.

Aber auch Wöhler-Pajenkamp wurde schon von vielen Menschen auf die fehlenden Vögel angesprochen. Sie selbst beobachtet, dass sie im Winter immer weniger Vögel im Garten hat. „Viele Vögel machen sich zurzeit unsichtbar“, berichtet sie. Wöhler-Pajenkamp führt das auf den bisher recht milden Winter zurück, der die Vögel noch nicht in die Not brachte, ihre sicheren Verstecke zu verlassen. „Die Tiere leben jetzt sehr versteckt im Wald und finden dort noch genug Nahrung. Dass sie momentan weniger zu hören sind, liegt daran, dass das Singen Balzverhalten ist und die frühesten Arten erst im Februar damit beginnen.“ Da sie jetzt auch keine Brut versorgen müssten, bräuchten sich die Singvögel nicht unnötig in Gefahr zu bringen. In den Wäldern seien sie auch geschützt vor Greifvögeln, wie Sperber oder Mäusebussard.

Ob es tatsächlich weniger Vögel als in Vorjahren gibt, soll die bundesweite Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ vom 6. bis 8. Januar ergeben. Der Nabu lädt wie jedes Jahr dazu ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen.

Beobachtungen dem Nabu melden

Hierzu benötigen die Teilnehmer eine Stunde Zeit und einen Platz im Garten, im Park oder auf dem Balkon, von dem aus man die winterlichen Gartenvogelarten gut beobachten kann. Vogelfreunde können ihre Beobachtungen dann dem Nabu melden. Einen entsprechenden Flyer mit Meldebogen gibt auf der Internetseite des Nabu Syke unter der Rubrik „Aktionen“. Im vergangenen Jahr beteiligten sich bundesweit mehr als 93.000 Menschen an der Zählung.

Ob es gut ist, die Singvögel im milden Winter zu füttern oder ihnen eher schade, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Anni Wöhler-Pajenkamp sagt, man könne füttern. „Man muss sich aber klar machen, dass man damit nicht die seltenen Arten rettet.“ Hauptsächlich Meisen, Spatzen und Amseln kämen zu den Futterstellen. Außerdem solle man auf Sauberkeit in den Vogelhäusern achten. Darum entweder wöchentlich den Boden säubern oder Futterspender benutzen. Auch solle man, wenn man im Winter anfinge zu füttern, dieses regelmäßig machen, um den Tieren zu zeigen, dass es an der Stelle etwas gäbe, so Wöhler-Pajenkamp.

Mehr unter: www.nabu-syke.de