Vodafone-Störung: 700 Haushalte betroffen

Techniker ermitteln defektes oder illegales Gerät als Ursache

Wenn plötzlich das Internet weg ist, könnte es daran liegen, dass ein technisch veraltetes oder ein illegal betriebenes Gerät Störsignale ins Netz einspeist – vom Benutzer unbemerkt.

Bassum / Twistringen – Rund 700 Kunden in einem Teil des Glasfaserkabelnetzes von Vodafone sind in Bassum von einer so genannten Rückwegstörung betroffen. „Dadurch ist die Internet- und Telefonnutzung zeitweise beeinträchtigt“, so Unternehmenssprecherin Heike Koring.