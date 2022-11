Vino Weinbar in Bassum bleibt geöffnet

Von: Frauke Albrecht

Führen die Weinbar Vino am Standort Sulinger Straße weiter: Gabi und Oliver Launer. © Archivfoto: Schiermeyer

Gabi und Oliver Launer haben keinen Nachfolger gefunden. Nun haben sie sich entschieden, das Lokal weiterzuführen.

Bassum – Die Stammgäste wissen es bereits und freuen sich: Die Vino Weinbar in Bassum an der Sulinger Straße bleibt auch kommendes Jahr geöffnet. Die Betreiber, Oliver und Gabi Launer, machen weiter.

Im Spätsommer hatten sie bekannt gegeben, dass zum Jahreswechsel Schluss sei. Als Grund nannten sie „zu viel Arbeit“. Die Bar ist das Hobby der Eheleute, beide haben einen Beruf und sind auch durch die Planung des Bassum Open Air stark gebunden. Da es auch immer schwieriger wurde, Personal zu bekommen, hatten die Launers den Entschluss gefasst, das Lokal abzugeben. Doch die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig. „Wir hatten viele Nachfragen, aber keiner der Interessenten wollte die Räume als Lokal nutzen.“

„Haben da viel Herzblut reingesteckt“

Die Arbeit der vergangenen drei Jahre sollte nicht umsonst gewesen sein. „Wir haben da sehr viel Herzblut reingesteckt. Wir wären immer durch die Sulinger Straße gefahren und hätten es bedauert“, ist Launer überzeugt. So hat sich das Ehepaar entschlossen, weiterzumachen. Auch, weil der Betrieb langsam Fahrt aufnimmt. „Wir hatten coronabedingt fast ein ganzes Jahr geschlossen. Nun läuft das Geschäft wieder an. Und es wird stetig mehr“, so Launer.

Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise machen auch den Hobby-Gastronomen zu schaffen: „Aber wir haben das Glück, dass wir von den Einnahmen nicht leben müssen“, sagt Launer.

Das Personal-Problem konnten sie noch nicht lösen – „wir kriegen keine Leute“ – deshalb werden Oliver und Gabi wieder vermehrt selbst im Laden stehen und die Gäste begrüßen. „Es macht uns auch Spaß“, räumt der Bassumer ein. An den Öffnungszeiten ändert sich vorerst nichts: Die Weinbar hat weiterhin mittwochs, freitags und samstags ab 17 Uhr geöffnet.

Erdbeer-Glühwein-Bude wird am Mittwoch aufgebaut

In der Adventszeit wird es wieder eine Besonderheit geben: „Wir bauen vor der Tür unsere Erdbeer-Glühwein-Bude auf. Das war letztes Jahr der Renner. Wir hatten unglaublich viel Spaß mit unseren Gästen“, erinnert sich Launer und hofft auf eine Fortsetzung. Erster Öffnungstag ist morgen. Das leckere Getränk gibt es dann auch sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Wie bisher wollen Launers auch die kulturellen Veranstaltungen an der Vino Weinbar fortsetzen. Den Anfang macht Uli Semrau am 23. Dezember mit dem Blechblasinstrumente-Quartett. Ab 19 Uhr spielen die Musiker zur Einstimmung auf das bevorstehende Fest internationale Weihnachtslieder.