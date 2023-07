Lachen mit dem Comedy Club

Von: Ute Schiermeyer

Vier Comedians sind am 11. August am Start: Don Clarke ist einer von ihnen. © Bremen Vier Comedy Club

Vier Publikumslieblinge treten am 11. August in Bassum an der Blumenstraße auf. Der Kartenvorverkauf läuft.

Bassum – Jetzt wird’s lustig: Am 11. August kommt der Bremen Vier Comedy Club nach Bassum und gastiert unter freiem Himmel auf dem Event Hof Sommer an der Blumenstraße. Wie bei den Summer Special Open Airs üblich, bringt der Comedy Club an diesem Abend vier statt nur drei Comedians auf die Bühne. Dieses sind Ole Lehmann, John Doyle, Jacky Feldmann und Don Clark.

„Andreas Weber musste krankheitsbedingt leider absagen“, bedauert Veranstalter Michael Sommer. „Aber wir haben mit Don Clark sehr guten Ersatz gefunden. Bei ihm kann man sich fast nass machen vor Lachen“, ist Sommers Erfahrung. Er muss es wissen, denn er kennt sie alle, war von Anfang an dabei und promotete den Comedy Club auf den ersten Open Air Touren durch die Region. Ob Bassum, Bruchhausen-Vilsen oder Sulingen, überall hätten sich die Gäste köstlich amüsiert.

Dabei gefällt dem Bassumer Michael Sommer das Konzept mit immer wechselnden Künstlern sehr. Am Freitag, 11. August, stehen ab 20 Uhr vier Publikumslieblinge auf der Bühne an der Blumenstraße 1, um das Publikum zum Lachen zu bringen.

Ole Lehmann © Bremen Vier Comedy Club

Ole Lehmann, der mittlerweile seit 30 Jahren Comedy macht, will an diesem Abend noch einmal die lustigsten Nummern aus dem Schrank holen, entstauben und in neuem Glanz auf die Bühne zu bringen. „Dabei wird es schwierig, aus der Vielzahl dieser Nummern die besten rauszusuchen“, heißt es in der Vorankündigung. Zur Wahl stehen die Stadionhupe, die wieder Spaß in den Alltag bringen soll, schreienden Animateure im Ferienclub, das fröhliche Spionage-Telefonat beim Pizzaboten und viele andere Geschichten mehr.

Jaqueline Feldmann © Bremen Vier Comedy Club

Jacqueline Feldmann ist dagegen noch relativ neu im Business. Sie ist mit ihrem zweiten Soloprogramm „Plötzlich Zukunft! Konnt ´ ja keiner wissen...“ unterwegs. „Es ist eine lustige Liebeserklärung an das „normale“ Leben, an verrückte Ängste der Jugend und deren Eltern, sowie der Versuch, „Youtube-Star“ als echten Beruf zu betrachten“, so der Comedy Club. Mit viel Sympathie und großer Präsenz widme sie sich auch anderen Themen voller Energie und schafft mit ihnen den Spagat zwischen den Generationen: Dem jungen Publikum dient sie gerne als Identifikationsfigur, den älteren Fans gibt sie wiederum einen faszinierenden Einblick in das Leben einer jungen Frau.

John Doyle © Bremen Vier Comedy Club

Der Deutsch-Amerikaner John Doyle widmet sich in lustigen Geschichten den waghalsigen Abenteuern anderer Menschen. Wobei er die Abenteuer des eigenen Alltags extremen Situationen wie Fallschirmspringen, Bungee-Jumping oder schwimmen mit Piranhas vorzieht. „Wenn du über 40 bist, ist es jedes Mal ein kleines Abenteuer, sich unfallfrei auf dem Badewannenrand die Fußnägel zu schneiden!“, meint der Comedian. Vielleicht kommt der eine oder andere Gast beim Zuhören von John Doyles Geschichten zu der Erkenntnis: „Hey, mein Leben ist Abenteuer genug!“

Als Vierter im Bund tritt Stand up Comedian Don Clark auf. Der Komiker ist bekannt für seinen britischen Humor und seine unverwechselbare Bühnenpräsenz, die das Publikum immer wieder begeistert. „Mit seinem charmanten, witzigen Blick auf den Alltag lässt er uns die kleinen Dinge des Lebens mit anderen Augen sehen, bis diese feucht sind vor Lachen“, heißt es in der Ankündigung. Don sei stolzer Vater von fünf Kindern und Opa von zehn Enkeln. Angekommen in seiner dritten Midlife-Crisis, gebe es viel zu erzählen. „Don Clark ist ein Garant für gute Unterhaltung, frisch, spontan und „a little bit crazy“ wird jeder Abend mit Don Clarke ein einzigartiges Erlebnis“, so die Veranstalter.

Der Einlass zum Bremen Vier Comedy Club ist ab 18.30 Uhr geöffnet, es gilt freie Platzwahl an Tischen und Bänken. Es werden Getränke angeboten und zudem ist Andreas Bernhard vom „Bramstedter Grill“ mit einem Foodanhänger vor Ort.

Karten gibt es für 25 Euro im Vorverkauf in Bassum bei Papier und Tinte, bei Tredy (Bremer Straße) sowie unter 04241/9700227.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Für diesen Fall wird dann eine Ausweichlocation bekannt gegeben, unter anderem auf der Homepage www.misom.de.