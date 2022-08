Vier Kandidaten für den Landtag

Von: Anke Seidel

Unter besonderen Vorzeichen steht die Landtagswahl am 9. Oktober im Landkreis Diepholz, weil jede Partei vier Kandidaten aufstellen muss. Denn der Landkreis ist in vier Wahlkreise eingeteilt.

Landkreis Diepholz. In einer Serie zur Landtagswahl stellt diese Zeitung die jeweiligen Kandidaten der Parteien für die Wahlkreise im Landkreis Diepholz vor – heute die der SPD.

Wahlkreis 38: Grant Hendrik Tonne

Grant Hendrik Tonne ist der prominenteste der vier SPD-Kandidaten im Landkreis Diepholz. Er tritt im Wahlkreis 38 an und ist seit fünf Jahren Kultusminister in Niedersachsen. Der 46 -Jährige ist Rechtsanwalt von Beruf, verheiratet und Vater von vier Kindern. 2008 wurde er zum ersten Mal in den Landtag gewählt. „Bildungs- und Sozialpolitik sind meine Steckenpferde“, sagt Grant Hendrik Tonne, „die Belange von Familien, Kindern und Jugendlichen wie Seniorinnen und Senioren im Blick zu haben und immer deutlich in Hannover zu vertreten, dass unsere Heimat – der ländliche Raum – dort eine starke Stimme hat.“

Er empfinde den aktuellen Slogan „Das Land in guten Händen“ als sehr zutreffend. Kommunalpolitisch ist der 46-Jährige in seiner Heimatgemeinde Leese im Landkreis Nienburg stark verwurzelt. Er war bis zum vergangenen Jahr Mitglied des Gemeinderats Leese sowie des Kreistags in Nienburg, unter anderem als stellvertretender Landrat.

Wahlkreis 39: Anja Altmann

„Vor 55 Jahren wurde ich in Bremen geboren und zog im Alter von neun Jahren mit meiner Familie nach Nienburg“, stellt sich Anja Altmann vor. Sie ist Kandidatin im Wahlkreis 39. Nach ihrem Abschluss an der Fachoberschule Wirtschaft lernte sie bei der „Neue Heimat Niedersachsen“ den Beruf der Immobilienkauffrau und arbeitete in Hannover, Bremen und Frankfurt auch in leitenden Funktionen. Zurück in Nienburg, heiratete sie vor 28 Jahren Rüdiger Altmann. 1997 wurde der gemeinsame Sohn Mika geboren. Drei Jahre später machte sie sich mit der Hausverwaltung Berge & Altmann in Nienburg selbstständig. Nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Arbeit hat sie ihre Unternehmensanteile an einen Nachfolger veräußert.

„100 Prozent für Sie“, lautet der Wahlspruch von Anja Altmann. „Ich mache ehrliche Politik für alle Menschen, jeden Alters in jeder Lebensphase. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann, ich bin bodenständig.“ Im Landtag möchte sie „eine gute Lebensperspektive für alle erreichen“. Die 55-Jährige fährt gern Fahrrad, geht wandern und schwimmen.

Wahlkreis 40: Dennis True

Dennis True (33) aus Stuhr kandidiert im Wahlkreis 40. Der IT-Projektleiter ist seit 2018 Vorsitzender der SPD Stuhr und seit 2019 Vize-Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Diepholz. Er ist Gemeinderatsmitglied in Stuhr und ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Hannover. „Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter weiß ich, was es heißt, mit wenig Einkommen zurechtkommen zu müssen“, sagt Dennis True.

Deshalb will er sich für ein bezahlbares Leben einsetzen – bei Wohnraum genauso wie bei einer sicheren und kostengünstigen Energieversorgung für Haushalte mit geringem Einkommen. Ihnen müsse auch bei steigenden Lebensmittelpreisen unter die Arme gegriffen werden.

Als IT-Projektleiter liegt ihm die Digitalisierung in Niedersachsen, speziell in Schulen, am Herzen. Klimaschutz und Landwirtschaft sind dem 33-Jährigen, der aus einer landwirtschaftlichen Familie kommt, ebenso wichtig. Sein Hobby: Er spielt bei der Heimatbühne Stuhr plattdeutsches Theater.

Wahlkreis 41: Wiebke Wall

Wiebke Wall ist 54 Jahre alt und wohnt in Sulingen. Seit 2018 ist sie Ortsvereinsvorsitzende der SPD Sulinger Land. Im Kreistag arbeitet sie seit sechs Jahren mit, ist seit zwei Jahren stellvertretende Kreistagsfraktionsvorsitzende und seit 2021 Finanzverantwortliche der Kreistagsfraktion. Außerdem ist sie seit zwei Jahren Vize-Unterbezirksvorsitzende der SPD im Landkreis.

„Mein Schwerpunkt umfasst das Leben bei uns im Landkreis“, sagt Wiebke Wall. „Ich möchte dafür sorgen, dass alle Menschen in unserem Landkreis die gleichen Chancen haben auf Bildung – ab der Krippe bis zur Erwachsenenbildung.“ Außerdem liegt ihr bezahlbares Wohnen, die medizinische und pflegerische Versorgung sowie der Ausbau des ÖPNV am Herzen.

Ihr Lebensmotto: „Wenn ich Dinge ändern möchte, weil ich sie für richtig halte, muss ich mich selber dafür einsetzen und kann nicht auf andere warten, dass die etwas tun.“ Seit ihrem zehnten Lebensjahr spielt Wiebke Wall Handball und engagiert sich im TuS Sulingen auch im Vorstand. „Aber mir liegt seit 2015 unsere Handball-Inklusionsmannschaft besonders am Herzen, dort spiele ich aktiv mit.“

