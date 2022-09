Tag der Regionen: Viele Debütanten in Bassum

Von: Fabian Pieper

Teilen

Bassum macht im Jahr 2022 wieder beim Tag der Regionen mit. 24 Anlaufstellen gibt es in diesem Jahr, sechs mehr als noch im Vorjahr – Rekord. © Fabian Pieper

Am Tag der Regionen verzeichnet Bassum eine neue Rekordzahl an Standorten und Ausstellern. Gleich neun Teilnehmer feiern ihre Premiere.

Bassum – Was aus der Not heraus entstanden war, hat sich in den vergangenen beiden Jahren als Erfolgskonzept entpuppt: Wo der Tag der Regionen in Bassum zuvor als zentrale Veranstaltung an der Freudenburg gefeiert worden war, wurde der Aktionstag zuletzt dezentralisiert, um das Aufeinandertreffen zu vieler Menschen an einem Ort zu vermeiden. „Ein voller Erfolg“, resümiert Bassums Tourismus-Beauftragte Susanne Vogelberg. Ein sogar messbarer Erfolg.

Denn Zahlen lügen nicht: Waren es vergangenes Jahr noch 18 Standorte, die als Anlaufstellen für mehrere Tausend Besucher Türen und Tore öffneten, sind es in diesem Jahr, am Sonntag, 25. September, ganze 24 Standorte mit 70 Akteuren. Vogelberg stellt fest, dass sich die Anzahl mitmachender Betriebe und Gewerke über die Jahre „kontinuierlich vermehrt“ habe.

Für ganze neun der diesjährigen 24 Anlaufstellen ist die Teilnahme am Tag der Regionen eine Premiere. Zum Beispiel der Hof Buschmann in Bramstedt. Dort kann laut Katharina Buschmann nicht nur regional produziertes Fleisch gekauft und der Hof begutachtet werden; auch der Bezirksverband der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) wird vor Ort sein, sich vorstellen und Vorführungen zu Pferde zum Besten geben.

„Ich mache jeden bunt, der vorbeikommt“

Ebenfalls neu dabei ist Luisa Oldenburg mit ihrer Tanzschule TiBa. „Die Kinder haben gefragt, ob sie mal wieder auftreten können“, erzählt die Tanzlehrerin. Können sie, und zwar um 15 Uhr vor dem Mütter-Kinder-Zentrum in Bassum. Dort treten zudem um 16 Uhr die Einradfahrer des Unicycle Team Harpstedt auf, ab 13 Uhr haben außerdem das MüKiZe und das Familienzentrum mit einem Flohmarkt geöffnet, Isa Boujnah bietet Kinderschminken an: „Ich mache jeden bunt, der vorbeikommt“, sagt sie lachend.

Christian und Bianca Hardemann aus Bassum stellen die Systemische Prozessmanufaktur, ein Angebot für junge Erwachsene mit psychischen Erkrankungen, und das Werkatelier „Kunst im Kasten“ vor, das 3D-Kunstwerke herstellt. Die beiden sind ebenso wie die Bramstedterin Angela Sudhop mit ihrem Schmuck-Atelier Easy-Schmuck zum ersten Mal dabei.

Neun der 16 Bassumer Ortschaften beteiligen sich in irgendeiner Weise am Tag der Regionen. Erstmals dabei ist das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Apelstedt. „Viele Sachen in den Ortschaften sind versteckt“, sagt Hans-Hagen Böhringer, der von der Dorfgemeinschaft zum Pressetermin vorgeschickt worden ist. Deshalb bündelt sich Apelstedt im DGH. Dort werden unter anderem kunsthandwerkliche Stücke, Liköre und Honig ausgestellt, zudem präsentieren sich Vereine wie der Schützenverein und Betriebe wie die Firma Sündermann. „Der ganze Ort steht dahinter“, lässt Böhringer die Vorfreude der Apelstedter durchblicken.

Bassumer Fahrradrundwege im Programmflyer

Voll werden dürfte es auch an der Dreifaltigkeitskirche in Neubruchhausen. Der SoVD-Ortsverband organisiert dort einen Dorfmarkt mit mehr als 20 verschiedenen Ständen – zu viele, um sie alle aufzuzählen. Auch für den SoVD ist es eine Tag-der-Regionen-Premiere. Der letzte Debütant ist der Verein Love-n-Care, der allerdings bereits eine Woche früher, von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. September, gegenüber der Kreissparkasse in Bassum sein Bethany Festival ausrichten und im Zuge dessen sein kürzlich erschienenes Album mit Kinderliedern vorstellen wird.

Doch den weitaus größeren Teil der Teilnehmer machen diejenigen aus, die schon Erfahrungen als Ausrichter des Tags der Regionen gesammelt haben – darunter beinharte Routiniers wie Wilhelm Schrader mit seiner Imkerei Neubruchhausen, der schon seit mehr als 20 Jahren dabei ist. Auch für den Möhlenhof, den Hombachhof und den Erdbeerhof Nüstedt ist es nicht das erste Mal als Gastgeber. Und Tara Frese, die mit ihrer Kartenmanufaktur zum wiederholten Male am Start ist, hat eine eindeutige Meinung zum Tag der Regionen: „Das ist immer toll!“

Als besonderen Service haben sich Susanne Vogelberg und Agenda-21-Beauftragte Reinhild Olma noch etwas überlegt: Auf einer Karte im Programmflyer sind die vier Bassumer Fahrradrundwege Nord, Ost, Süd und West eingezeichnet.

Damit werden sie dem diesjährigen Motto des Tags der Regionen gerecht: „Kurze Wege – Große Wirkung“. „Corona hat gezeigt, dass kurze Wege und Nachbarschaft wichtig sind“, lautet die Feststellung Olmas. Und kaum irgendwo wird dieses Motto und der Tag der Regionen mit seinen vielen Ausstellern derart gelebt wie in Bassum, so Olma: „Wir sind eine richtig starke Region“, sagt sie, „wir können richtig stolz auf uns sein!“