Viel mehr als nur Hochzeiten

Twistringen – Twistringen hat eine neue Standesbeamtin. Susanne Rasche hat kurz vor Jahresende ihre Ernennungsurkunde von Bürgermeister Jens Bley bekommen und freut sich bereits auf ihre erstenTrauungen.

Als Susanne Rasche gefragt habe, ob sie den Job übernehmen könne, musste Jens Bley nicht lange überlegen. „Ich habe ziemlich schnell für mich gesagt: Ja, das passt“, sagt er.

An seine eigene Trauung kann sich der Verwaltungschef noch gut erinnern, auch wenn sie schon ein paar Jahre zurückliegt. „Das ist für mich nach wie vor noch präsent“, sagt er. So sollte es in seinen Augen auch sein. „Dieser positive Moment soll haften bleiben.“ Daher seien Standesbeamte für eine Stadt sehr bedeutend. „Uns ist es wichtig, dass wir da ein gutes Team haben“, so Bley.

Susanne Rasche ist 47 Jahre alt und wohnt in Twistringen. Im Rathaus ist sie kein unbekanntes Gesicht, zuvor hat sie bereits im Sozialamt gearbeitet. Der Wechsel ins Standesamt „hat sich einfach angeboten“, erzählt sie mit einem Lächeln.

Um für die Aufgaben im Standesamt bestens gerüstet zu sein, absolvierte sie einen zweiwöchigen Lehrgang an der Akademie für Personenstandswesen. Diese befindet sich in Bad Salzschlirf, einer Gemeinde im osthessischen Landkreis Fulda.

Und was lernt man da so? „In dem Lehrgang geht es um das gesamte Personenstandsrecht“, erzählt Susanne Rasche. „Das umfasst zum Beispiel auch Geburtsurkunden oder Sterbeurkunden“, führt die neue Standesbeamtin aus.

Geburt, Tod, Scheidung, Namensänderungen oder auch die Anerkennung einer Vaterschaft: Viele zentrale Ereignisse im Leben eines Menschen sind mit dem Gang zum Standesamt verbunden. Hochzeiten gehören natürlich auch dazu, aber eben nicht nur – auch wenn die meisten Menschen bei dem Wort Standesamt wohl zuerst ans Ja-Wort denken.

Weitere Standesbeamte der Stadt Twistringen sind Manuela Rasche, Waltraud Schmidt und Harm-Dierk Hüppe.

Ihnen und ihrer neuen Kollegin Susanne Rasche liegt es am Herzen, den Amtsakt der Trauungen in einem schönen Rahmen zu gestalten.

Allzu lang sollte die Ansprache für das Brautpaar den Standesbeamten jedoch nicht ausfallen, da sind sie sich einig. Denn: Gerade bei einem solchen Ereignis sollen die Worte auch wirklich in Erinnerung bleiben.

Von Katharina Schmidt