CCR-Revival-Band-Konzert ein großer Coup

Neubruchhausen - Von Heiner Büntemeyer. Viel gewagt und alles gewonnen. Der Heimatverein Neubruchhausen ist mit dem Engagement der CCR-Revival-Band ein Risiko eingegangen, aber der Vorstand kann sich auf die Neubruchhauser verlassen: Sie kamen in Scharen.

Die zunächst vorgesehenen 300 Karten waren so schnell vergriffen, dass noch 50 Karten nachgedruckt und auch verkauft wurden. „Die meisten Besucher kenne ich persönlich“, freute sich Vorstandsmitglied Maik Dannemann über die Resonanz.

Und die CCR-Revival-Band enttäuschte die vor der Alten Oberförsterei feiernden Besucher nicht.

Dabei hatten die Musikanten selbst etwas Lampenfieber. Diese Band besteht zwar schon seit 27 Jahren, aber es war in Neubruchhausen das erste Open-Air-Konzert, dass sie gaben.

Doch das merkten nur ganz treue „Fans“ wie Hajo Schachtschneider aus Bad Nenndorf, der diese Band ständig begleitet. „Thomas Lange am Regler für Licht und Ton hatte alle Hände voll zu tun“, bemerkte er.

Vereinsvorsitzender Hans-Hermann Schrader begrüßte Fans und Band und bedankte sich auch bei den vielen Vereinsmitgliedern, die „das Catering und das Drumherum“ geregelt hatten.

+ Neubruchhauser Kinder hatten beim Bühnenaufbau geholfen. Bei ihnen bedankte sich die Band. © Büntemeyer Dann gab er die Bühne frei für einen lauten, rockigen musikalischen Nostalgieabend, denn die meisten Besucher kannten fast alle Songs von „Creedance Clearwater Revival“. In ihrer Jugend hatten ihre Lehrer noch vor dieser Musik gewarnt. Am Freitag waren es drei Lehrer und ein Musikalienhändler, die ihnen das Revival präsentierten. „Und so nah am Original“, staunte Heiner Meyerholz aus Kastendiek.

Die Band hatte ihre Besucher schnell auf Betriebstemperatur. „Die Rasenkante ist nur eine optische Grenze und das Katzenkopfpflaster ist zum Tanzen und nicht zu Stolpern da“, forderte Frontmann Peter Wültschek die Besucher auf, der Bühne näher zu kommen.

Sie könnten auch ihre Tische mitbringen und im Sitzen mittanzen, regte er die noch Zögernden an. Aber mit Ohrwürmern wie „Bad Moon Rising“, „Hey, Tonight“ oder „Down the Corner“ hatten sie schnell das ohnehin sehr dünne Eis gebrochen. „Beide Hände hoch! Nicht nur die Rechte – wir sind hier schließlich in Neubruchhausen und nicht in Chemnitz!“, forderte Bassist Bernd Reuss die Besucher auf. Schlagzeuger Roland Reuter feuerte die Tänzerinnen und Tänzer an und Gitarrist Jens Petersen ließ seine Akustikgitarre aufheulen und sägen.

Erst um 1 Uhr ließen die Besucher die Band ihre Instrumente einpacken, und alle hatten ihren Spaß gehabt. Jetzt wissen sie, warum diese Band als beste Coverband in NRW ausgezeichnet wurde und warum die vier Musiker in den Niederlanden sogar „ihre Hände in einem Stern“ verewigen durften. Sie würden gerne einmal wiederkommen, auch ohne Konzertmuschel, erklärten sie. Die Fans und der Heimatvereins-Vorstand werden dies gerne vernommen haben.