Viel Geld für viele Investitionen

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es ist ein Haushalt der Superlative, den der Kreistag im Neubruchhauser Hotel „Zur Post“ verabschiedet hat: Mit einem Überschuss von 17,2 Millionen Euro rechnet der Landkreis im kommenden Jahr. Und hat bereits den Etat 2018 mit einem Plus von 22,8 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Kreisumlage – wichtigste Einnahmesäule und Finanzpartnerschaft zwischen dem Landkreis und seinen Kommunen – sinkt von 45 auf 42,5 Prozentpunkte. Grund dafür: sprudelnde Schlüsselzuweisungen von Land und Bund (plus 5,5 Millionen auf 69,1 Millionen Euro).

„Wir haben weiterhin gute Rahmenbedingungen“, stellte Volker Meyer als CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag fest. Die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung und ebenso gute Haushaltsbewirtschaftung habe zu einem Schuldenabbau auf 19,5 Millionen Euro geführt – und damit zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 89,18 Euro. Das sei landesweit ein Bestwert, stellte Volker Meyer fest.

Trotzdem könne der Landkreis noch in den Breitbandausbau, die Verkehrsinfrastruktur sowie Bildung, Kinderbetreuung und anderes mehr investieren. Man sei auf einem guten Weg, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. „Wie gut die Initiative des Landkreises zum Breitbandausbau angenommen wird, hat sich in den bisherigen Informationsveranstaltungen gezeigt“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Schlegel. „Das sind Investitionen, die den Landkreis für die kommenden Herausforderungen gut aufstellt.“ Mit einem Haushaltskonsolidierungskonzept aus dem Jahr 2004 in der Hand erinnerte sie an längst vergangene Zeiten hoher Schulden.

Der Landkreis werde 2020 investieren – beispielsweise in die Rettungswachen: „Wir brauchen für die bessere Erreichbarkeit der Patienten im Notfall die neuen Rettungswachen in Stuhr und Hüde.“

Als Fraktionsvorsitzender der Grünen freute sich Ulf Schmidt über die abermals sehr guten Haushaltszahlen – und hatte insbesondere die Senkung der Kreisumlage im Blick: „Der Landkreis ist ein fairer und verlässlicher Partner für die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.“ Das komme zum einen durch die Senkung der Kreisumlage und zum anderen durch die kontinuierliche und damit verlässliche Unterstützung der Kommunen bei der Kinderbetreuung zum Ausdruck. Schmidt freute sich genauso über die Erhöhung der Auszubildenden-Zahl in der Kreisverwaltung auf 22.

Auch wenn der Ergebnishaushalt 2020 noch ausgeglichen sei, so Rolf Husmann als Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion: „Die Haushalte der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 sind es dann allerdings nicht mehr.“ Trotzdem könne man mit dem Etat 2020 die erfolgreiche Politik der letzten Jahre fortsetzen. „Der Landkreis erhält aus dem Digitalpakt Schule etwa 2,6 Millionen Euro. Das ist eine gute Nachricht“, sagte Husmann. Die Verwendung dieser Gelder in den Schulen müsse aber zwingend konzeptionell geplant werden: „Digitalisierung im Unterricht ist nur dann sinnvoll, wenn sie pädagogischen Zielen dient.“

Für den FWG-Fraktionsvorsitzenden Hermann Schröder war ob der positiven Zahlen klar: „An einer vollen Krippe streiten sich die Pferde nicht.“ Wer vor zehn Jahren prognostiziert hätte, dass der Landkreis Diepholz fast schuldenfrei in das Jahr 2020 gehen werde, dem hätte man fehlenden Realitätssinn bescheinigt. „Doch wenn die Steuereinnahmen sprudeln und die Zinsen niedrig sind, ist es leicht, den Haushalt auszugleichen und Schulden abzubauen. Man kann großzügig abgeben: Reduzierung der Kreisumlage, Übernahme von Darlehen der Kreisschulbaukasse, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen ...“

Dass die AfD-Fraktion zum Investitionsprogramm stehen könne, machte deren Vorsitzender Harald Wiese klar. Auch er thematisierte die gute Haushaltslage. „Von einem Höchststand der Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2004 werden wir nach dem derzeitigen Stand 2023 bei gut einem Zehntel ankommen.“ Ständige Mehraufwendungen in den Bereichen Soziales, Jugend, Schulen und Liegenschaften hätten aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung auf der Einnahmeseite kompensiert werden können. Problematisch erscheine aber der Trend zu immer mehr Personal.

Für die Fraktion der Linken erinnerte Jürgen Abelmann an die Investitionen im Bildungsbereich. Vor allem aber hatte er Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Blick. Optimal wäre, so betonte Jürgen Abelmann in seiner Haushaltsansprache, eine Verbindung der Nordwestbahn im Halbstundentakt nach Diepholz. Auch setzte er sich noch einmal für ein kostenloses Ticket für Schüler und Auszubildende ein.