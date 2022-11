Zur Fox-Fanfare die Fassade runter

Luftakrobatik und Modenschau verbanden die Miller Twins und ihr Team am Sonntag beim Modehaus Maas in Bassum: In vier Vorstellungen liefen sie die Fassade hinauf und hinab und stellten die aktuelle Kollektion des Hauses vor. © Jantje Ehlers

Wie Models die Wände senkrecht runter und hoch gehen und einen „Vertical Air Fashion Walk“ machen, war am Sonntag in Bassum am Modehaus Maas zu sehen.

Von Claudia Spalkhaver

Bassum – Diese besondere Modenschau hätte Michael Maas eigentlich schon zum 100-jährigen Jubiläum des Modehauses vor zwei Jahren zeigen wollen. Aber Corona hatte auch da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um so glücklicher ist Maas, dass die vertikale Modenschau nun am Verkaufsoffenen Sonntag über die Bühne, pardon: über die Fassade gehen kann. Bevor es um halb eins richtig losgeht, stehen schon etliche Schaulustige vor dem Modehaus, schauen gespannt nach oben in die Sonne und warten auf das, was da kommen soll. Leute huschen hin und her, tragen Equipment, ab und an sieht man Köpfe auf dem Dach auftauchen und wieder verschwinden, es ist ein stählendes Tor dort oben aufgebaut.

Eventmanagerin Claudia Nagel begrüßt unten vor dem Geschäft die Menschen, während sie mit den Beinen in ein Geschirr steigt. Ihre Anmoderation setzt sie, nun mit einem Seil gesichert, vom Dach fort – und läuft zur Fanfare der 20th Century Fox die Fassade runter: „Der schlimmste Moment ist, wenn man loslässt...“.

Zusammen mit Male-Model Dennis lieferten sie eine spektakuläre Show. © Jantje Ehlers

Michael Maas hat zusammen mit Claudia Nagel drei wirklich grandiose Artisten für den Catwalk, der nicht horizontal sondern eben vertikal absolviert wird, gewonnen: Die Miller Twins. Sandra und Diana Miller und ihr Kollege Dennis perfomen, und es wird richtig spektakulär. Die Models tragen Teile aus der aktuellen Modekollektion, die sie in Szene setzen. Mit Seilen gesichert und mit einer tollen Choreographie „laufen“ Sandra, Diana und Dennis über die Fassade, stoßen sich von ihr ab, hängen kopfüber. Bei all dem schaffen sie es, Reißverschlüsse auf- und zu zu ziehen, Pulloverärmel hochzukrempeln und, wie Heidi Klumm bei „GNTM“ sagen würde „schöne Hände und Füße“ zu machen.

Ahs und Ohs aus dem Publikum und begeisterter Applaus, als der Walk nach einer Viertelstunde zu Ende ist. Im Modegeschäft kann man anschließend shoppen gehen und es gibt die Gelegenheit, mit den Artistenmodels vor einer Selfie-Wand Fotos zu machen und sich Autogramme zu holen.

Sicher gelandet! – Applaus vom Publikum. © Jantje Ehlers

Wenn man mit den Miller Twins und Dennis ins Gespräche kommt, merkt man schnell, wie sehr die drei für ihren Beruf brennen. „Jedes Event ist anders spannend und macht Spaß“. Hinter dem Auftritt, der so leicht und locker aussieht, steckt harte Arbeit und ganz viel Übung. „Was wir hier machen, ist immer eine Teamleistung. Das sind nicht nur wir drei, das sind auch die, die aufbauen und uns sichern.“ Wichtig sei, dass man nie den Respekt vor dem verliert, was man da macht.

Vier Mal geht es an diesem Tag über den Catwalk. Neben den speziellen Modenschauen und der Möglichkeit, Klamotten zu kaufen, gibt es noch Kulinarisches. Foodtrucks und Imbissstände bieten Streetfood an und man kann über die Sulinger Straße laufen, wo zum Verkaufsoffenen Sonntag einige Geschäfte geöffnet haben.

„Es ist toll gelaufen“, lautet am Abend das Fazit für Michael Maas. Er schätzt: Insgesamt haben etwa 3000 Leute bei den vier Wand-Walks zugesehen. Wobei der letzte die drei zuvor nochmal getoppt habe. Mit Beleuchtung wegen der bereits einsetzenden Dämmerung habe das eine ganz besondere Stimmung ergeben.

Ob er das nochmal machen würde? „Unbedingt“, sagt Maas. Aber vielleicht in einer etwas modifizierten Form. „Ich suche ja immer nach was Außergewöhnlichem.“