Versengold lässt es zur Eröffnung des Bovelmarktes krachen

Von: Florian Adolph

20 Jahre Versengold: Die Band eröffnet laut und voller Energie den Bassumer Bovelmarkt. © Florian Adolph

Das „nordische Wetter“ – grau und regnerisch – konnte die Fans der Band Versengold nicht abhalten. In Scharen kamen sie zur Freudenburg, viele mit Regenjacken, andere in mittelalterlicher Tracht. Sie hatten Glück: Der Regen hörte bald auf und die Scheinwerfer gingen an in der Konzertmuschel.

Bassum – Donnergrollen hallte aus den Lautsprechern. Unter tosendem Applaus kam die Band auf die Bühne und das erste Lied begann: „Wir sitzen alle hier im selben Boot...“, rockte die Band beim Bassum-Open-Air.

Am Freitagabend eröffnete Versengold mit ihrem Konzert den Mittelaltermarkt der Bovelzumft in Bassum. Es gab dabei auch für sie etwas zu feiern, denn die 2003 gegründete Folk-Rockband hat dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Da wurden auch gleich drei neue Songs aus dem neuen Album „Lautes Gedenken“ den begeisterten Bassumern vorgespielt.

Bad in der Menge. Sänger Malte Hoyer und Bassist Eike Otten sind ihren Fans ganz nahe... © Florian Adolph

Die Band forderte ihr Publikum mit einigen Mitmachparts. Da wurde es mal in eine schöne und eine schlaue Seite eingeteilt, um dann zu dem Song: „Wir feiern den Norden“ um die Wette zu klatschen. Wenn es hieß, sie sollen springen, sprangen sie auch, trotz des rutschigen Matsch-bedekten Bodens und wenn sie laut werden sollten, dann schrien und klatschten sie nur so um die Wette.

Versengold zeigte viel Humor. „Eike ist heut auf Ketchup“, sagte Sänger Malte Hoyer, weil Bassist Eike Otten sein Wasser aus der Gewürzketchupflasche trank. Die beiden suchten auch die Nähe zu ihren Fans, stiegen von der Bühne herab und nahmen singend und spielend ein Bad in der Menge.

...und die Fans sind begeistert. Da konnte ihnen ein bisschen „nordisches Wetter“ doch nichts anhaben. © Florian Adolph

Die Band zeigte sich auch politisch und unterstrich das mit einem Lied gegen Rechts: „Braune Pfeifen“. Natürlich durfte auch ihr erfolgreichster Song nicht fehlen, in dem sie warnen, man solle sich „nie, nie, nie, niemals nie“ in ein „Thekenmädchen“ verlieben. „Kobold im Kopp“ sollte dann ihr letzter Song des Abends werden, bis sie das Publikum mit Zugabe-Rufen wieder auf die Bühne holte. Und so ging es weiter mit „Butter bei die Fische“ und zum Schluss mit ihrem Abgesang „Es ist vorbei“, den die Band a cappella vortrug.

Schließlich war aber doch Schluss und die Band dankte ihrer Crew für die gute Arbeit. Sie ließen es sich auch nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren, dass sich am selben Tag auf dem Bovelmarkt das Ja-Wort gegeben haben und das dann auf ihrem Konzert feierte. „Hochzeitsnacht mit Versengold“, scherzte ein Bandmitglied.