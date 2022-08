Niemals nie in ein Bass(um)-Solo verlieben: Versengold begeistert Publikum

Endlich wieder vor Publikum: Versengold beim Auftritt in Bassum. © Wolfgang Defort

Die Bands Versengold und Reliquiae haben das Bassum-Open-Air beendet und gleichzeitig den Bovelmarkt eröffnet. Der Konzertabend begeisterte die Besucher.

Bassum – Malte Hoyer ist nicht müde geworden, immer wieder zu betonen, wie schön es nach zwei Jahren ist, endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Zusammen mit seiner Band Versengold trat er am Freitag in Bassum auf. Für „Bastus“, Sänger der Vorband Reliquiae aus Osnabrück, war es eine regelrechte Familienzusammenführung, sich nach diesen zwei Jahren mit „Versengold die Bühne teilen zu können“. Die beiden Bands aus der Mittelalter-Rock-Szene beendeten mit ihren Auftritten am Freitagabend das Bassum-Open-Air und eröffneten zugleich den Bovelmarkt an der Freudenburg.

Svea Elderthal wechselte nach fast jedem Reliquiae-Lied das Instrument: Sie beeindruckte mit ihren Künsten auf „modernen“ Instrumenten wie Geige und Bratsche, dann griff sie zur mittelalterlichen Nyckelharpa und zur ebenso historischen Drehleier. Auch mit „Comatus“ (Keyboard, Gesang, Davul, Perkussion und Schalmei) und „Coluber“ (Sackpfeife, Schalmeien, Flöten und Akustikgitarre) haben die „Mediaeval Dark Rocker“ Multi-Instrumentalisten gefunden, die das mittelalterliche (Klang-)Handwerk noch verstehen.

Zugleich haben ihre Texte aktuelle Bezüge. So habe die Band das Lied „Prinz von Babylon“ dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gewidmet: „Keine Bücher, keine Schläue. Seht das Banner vor euch ziehen! Kein Gewissen, keine Reue. Jetzt braucht ihr nur noch ihn!“ heißt es darin. Die Ironie dieses Refrains wird spätestens mit den letzten Zeilen deutlich: „Der Prinz steht alleine. Und dann fällt der Turm“ – die „Bastus“ noch mit „Hoffentlich auch in Russland“ kommentierte.

Verliebe dich nie in das Mädchen hinter der Theke

Nicht mehr ganz so mittelalterlich ist Versengold. Lediglich Alexander Willms hält mit seiner Nyckelharpa die mediävistische Fahne hoch. Doch Malte Hoyer zeigt sich sichtlich stolz auf kommerzielle Erfolge, die seine Band mit dem „Thekenmädchen“ erzielte: „Es wurde bei Florian Silbereisen, beim Après Ski und beim Karneval gespielt“, erzählte er dem Publikum über das Lied von einem Sohn, dessen Vater die mahnenden Worte spricht: „Verlieb dich nie, nie, nie, niemals nie in das Mädchen hinter der Theke […] Es ist ihr Job, dass sie dich mag“. So musste er dem Publikum auch kaum erklären, dass es während des „Niemals nie“ mit dem erhobenen Zeigefinger dieser nie beachteten Warnung Nachdruck verleihen musste. Im Gegenteil: Die ersten Reihen schienen den Text fast besser zu beherrschen als der Sänger, was dieser mit einem lachenden „Dann können wir ja jetzt gehen“ kommentierte.

Hoch die Hände! Beim Publikum herrscht gute Stimmung. © Wolfgang Defort

Wie ein Running Gag zog sich die Ankündigung eines Bass-Solos durch das Konzert. Dass es angeblich verschoben werden musste, bedauerte Bassist Eike Otten mit den Worten: „Aber wir sind doch hier in Bass-um!“ So kam es, dass kurz vor Ende des Konzerts die Fans aus den ersten sechs Reihen nicht „Zugabe“, sondern „Bass-Solo“ skandierten – und auch nicht enttäuscht wurden.

Hang zu Wortspielereien

Den Hang zu Wortspielereien belegte die Bremer Band mit „Bella schau (mit mir in die Sterne)“. Die „Bella ciao“-Parodie nimmt die Horoskope der verschiedenen astronomischen Kulturen und deren „Tierkreiszeichen-Zoo“ aufs Korn. So sei er bei Manitu ein Lachs, bei den Azteken ein Adler und bei den Maya eine Fledermaus. Gleich zu Anfang des Liedes verriet Malte Hoyer, dass er in Europa ein Löwe und in China ein Affe sei. Wer sich auskennt, weiß also, dass er vor Ende August 42 Jahre alt wird.

Seine Band hingegen ist dem chinesischen Horoskop zufolge wohl eher eine Ziege, denn sie wird im kommenden Jahr 20 Jahre alt. „Wir haben Großes geplant“, kündigte Hoyer an. Wer nicht bis 2023 warten will, kann sich aber schon auf Sonnabend, 29. Oktober, freuen. Da tritt Versengold im Bremer Pier 2 auf. Reliquiae sind das nächste Mal am Donnerstag, 4. August, beim Wacken-Open-Air zu sehen.