Verkehrszählung nach den Osterferien

Stadt Bassum erarbeitet Verkehrsentwicklungsplan / Bürger sollen auch befragt werden

+ Wieviele Fahrzeuge fahren täglich von der Bremer Straße in den Richtweg? Eine Zählung soll Aufschluss geben. Foto: AL

Bassum - Von Frauke Albrecht. Welche Straßen werden in Bassum am meisten frequentiert? Wie verlaufen die Verkehrsströme und sind die Straßen dafür überhaupt entsprechend ausgebaut? Das sind nur einige der Fragen, auf die ein Verkehrsentwicklungsplan (VPE) Antworten geben soll. Die Stadt Bassum möchte einen solchen erstellen und hat die Firma Sweco mit einer Untersuchung beauftragt, wie Bassums Bürgermeister Christian Porsch in einem Gespräch mitteilt.