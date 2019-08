Verkehrsunfall in Bassum: Verursacher flüchtet zu Fuß

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend einen Verkehrsunfall in Bassum verursacht. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Zeugen des Unfalls folgten ihm.

Bassum - Einem 56-jährigen Bassumer wurde am Dienstagabend an der Kreuzung Richtweg / Döhrener Weg (Am Gaswerk) die Vorfahrt genommen.

Der 21-jährige Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und flüchtete nach dem Zusammenstoß zu Fuß. Er konnte von Unfallzeugen verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Das Fahrzeug hatte keine amtliche Zulassung und wurde mit einem roten Kennzeichen geführt. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, der Sachschaden beträgt circa 16.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa