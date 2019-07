Verkehrsbetriebe verstärken Team mit 16 Busfahrern aus Spanien

Weil Busfahrer händeringend gesucht werden und nur schwer zu bekommen sind, verstärkt der Unternehmer Leo Wilmering aus Vechta sein Team ab August um 16 Fachkräfte aus Spanien. Sie sollen künftig auf drei Linien im Landkreis Diepholz unterwegs sein, die Wilmering über die Verkehrsbetriebe Diepholz Nord und die Verkehrsbetriebe Diepholz Süd abdeckt. Er hatte öffentliche Ausschreibungen gewonnen.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Wer die Buslinie 123 von Bassum nach Sulingen nutzt, wird künftig einen spanischen Fahrer haben – ebenso die Fahrgäste auf derLinie 133 (Sulingen-Wagenfeld-Rahden) und der Linie 138 (Sulingen-Nienburg). Die L 123 bedienen die Verkehrsbetriebe Diepholz Nord und die L 133 sowie die L 138 die Verkehrsbetriebe Diepholz Süd. Letztere sind ab August neu für den Schulbusverkehr in Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg und Sulingen zuständig. Dafür schaffen die Verkehrsbetriebe Diepholz Süd 15 neue Busse an und bedienen insgesamt 1,51 Millionen Fahrplan-Kilometer.

„Wir werden ihnen das Bestmögliche an die Hand geben“, sagt Leo Wilmering über die neuen Fahrer aus Spanien. So stehe ihnen in den ersten Monaten ein Dolmetscher zur Seite, beispielsweise bei Behördengängen oder Anmeldungen.

Spanier wohnen in der Hülsmeier-Kaserne

Wie alt sind die spanischen Fahrer? „Das wissen wir noch nicht“, antwortet Leo Wilmering, „die Lebensläufe bekommen wir erst am Wochenende“.

Wohnen werden die Spanier zunächst in der Hülsmeier-Kaserne in Barnstorf. Dort hat Leo Wilmering ein Gebäude gemietet, das zurzeit renoviert wird. „Jeder Fahrer bekommt sein eigenes Zimmer“, sagt der Unternehmer aus Vechta. Es soll eine Übergangslösung sein. Denn langfristig, so das Ziel, sollen die spanischen Busfahrer in der Region Wurzeln schlagen.

Ortskenntnis überschaubar

Der Busunternehmer aus Vechta hatte über seine Kontakte in der Brache nach Busfahrern in Spanien gesucht und war dabei auf ein Personalberatungsunternehmen gestoßen. So konnte er die 16 Fahrer gewinnen. Zurzeit absolvieren sie in ihrem Heimatland einen Deutsch-Sprachkurs und werden in den ersten Tagen des neuen Monats auf ihre neue Aufgabe und ihre neue Route vorbereitet und eingewiesen. Die drei Linien hat Leo Wilmering ganz bewusst ausgewählt, weil die notwendige Ortskenntnis überschaubar ist: „Da müssen die Fahrer nicht jede Haltestelle in einem Dorf kennen.“