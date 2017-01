Verdreckte Parkplätze ein Problem

Bassum - Von Frauke Albrecht. Müll gehört in die Tonne. Ist keine da, wird der Müll trotzdem entsorgt – und zwar in die Landschaft. Zu sehen täglich an den Straßenrändern der Region. Ganz besonders eklig ist es an den Parkplätzen vielbefahrener Straßen. So unter anderem auf dem Parkplatz an der B 51 kurz vor Fahrenhorst.

Die Bundesstraße wird stark frequentiert, dementsprechend hoch ist die Zahl derer, die dort anhalten. Nicht nur Autofahrer, sondern auch vermehrt Lastwagenfahrer machen Pause. Manche übernachten dort sogar. Viele davon hinterlassen ihren Müll.

„Würde dort eine Tonne stehen, wäre es noch schlimmer“, glaubt Sonja Stuwe, Leiterin der Straßenmeisterei Bassum. Ihr Team ist unter anderem für die Instandhaltung und Reinigung der Parkplätze zuständig. „Keine schöne Aufgabe“, wie sie einräumt. Ihre Mitarbeiter sammeln Papier, Plastik und anderen Müll auf – nicht selten hinterlassen Nutzer noch ganz andere Dinge, und das obwohl keine 50 Meter weiter die nächste Tankstelle ist. Dort gibt es Toiletten. Doch pinkelnde Männer gehören zum täglichen Bild, bestätigen Pendler.

Die Entscheidung, auf Mülltonnen zu verzichten, ist laut Stuwe 15 Jahre alt. „Es war eine ganz bewusste Entscheidung.“ Niedersachsenweit hätten sich die Verantwortlichen mit dieser Problematik beschäftigt und entschieden, die Mülltonnen auf den Parkplätzen zurückzubauen. „Es gab damals mehrere Untersuchungen dazu“, so die Leiterin der Straßenmeisterei.

Dort, wo es Tonnen gab, wurde zunehmend auch der Hausmüll entsorgt. Waren die Container voll, wurde der Dreck säckeweise daneben gestellt oder im Gebüsch verteilt. Der Erfolg war also gleich Null. Die Meistereien hatten allerdings hohe Entsorgungskosten. Die Tonnen wurden entfernt, stattdessen Schilder angebracht mit der Aufschrift: Bitte Müll mitnehmen.

Nun habe sich das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren erhöht. „Unsere Erfahrung ist, dass es mit dem Müll an den Straßen schlimmer geworden ist“, sagt Stuwe.

Teilweise schwenken einige Meistereien bereits wieder um. So sollen an der B 6 in Bruchhausen-Vilsen bereits wieder Tonnen aufgestellt werden. „Gut möglich, dass wir das auch in Bassum eines Tages machen. Wir wollen aber erst einmal die Erfahrungen abwarten.“ Die Straßenwärter kontrollieren die Plätze regelmäßig und handeln bei Bedarf. Einmal im Jahr komme zusätzlich eine Reinigungsfirma, die jeden Schnipsel auflese.

Ein Patentrezept gibt es nicht. „Wir sind für alle Ideen offen“, sagt Stuwe. Derzeit bleibt nur der Appell an alle, mit gutem Beispiel voranzugehen und Umweltfrevler aufzufordern, ihren Müll wieder mitzunehmen oder Anzeige zu erstatten. Stuwe berichtet von einem besonders dreisten Lastwagenfahrer, der seinen Dreck neulich einem Straßenwärter während der Kontrolle fast vor die Füße geschmissen habe. „Unfassbar“, sagt sie. Er musste seinen Müll wieder aufsammeln.