Verbrauchermärkte müssen Elektromüll annehmen ‒ aber fast niemand gibt welchen ab

Von: Marcel Prigge

Recycling leicht gemacht: Alte Elektrogeräte können seit dem vergangenen Jahr auch in Verbrauchermärkten abgegeben werden. © Hendrik Schmidt / Dpa

Alte Elektrogeräte werden im Landkreis Diepholz kaum in Verbrauchermärkten abgegeben. Bürgerinnen und Bürger steuern weiter gern Wertstoffhöfe an.

Landkreis – Ein altes Handy, der durchgebrannte Toaster, oder der kaputte Rasierapparat: Kleine defekte Elektrogeräte sammeln sich schnell im eigenen Haushalt an. Seit dem 1. Juli vergangenen Jahres können diese auch an den Kassen verschiedener Verbrauchermärkte abgegeben werden. Das scheint bei den Kunden im Landkreis jedoch noch nicht ganz angekommen zu sein, berichten verschiedene Lebensmittelketten.

AWG berichtet für 2022 von leichtem Rückgang an Elekro-Altgerät-Anlieferungen

Es könnte ein Erfolgskonzept sein: Mit der Überarbeitung des Elektrogesetzes Mitte vergangenen Jahres, wurden alle Lebensmittelgeschäfte und Discounter ab einer Verkaufsgröße von 800 Quadratmetern dazu verpflichtet, bis zu drei Altgeräte, mit Abmessungen von maximal 25 Zentimetern, kostenfrei zurückzunehmen, wenn sie selbst mehrmals im Jahr Elektroware vertreiben. „Alte Elektrogeräte kann man nun gleich beim Wocheneinkauf zurückgeben“, sagte diesbezüglich der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, in einem Pressestatement. Durch die Neuregelung habe es auf einen Schlag 25 000 weitere Rückgabestellen für Elektroaltgeräte in Deutschland gegeben.

Gut angenommen wird das Angebot aber noch nicht, sagen Leiter verschiedener Verbrauchermärkte im Landkreis.

Kunden des Rewe-Marktes an der Syker Straße in Bassum würden „nur sehr wenig Altgeräte abgeben. Es wird kaum genutzt“, bilanziert der stellvertretende Marktleiter Andreas Nitsch. Und das, obwohl an der Eingangstür des Marktes auf das Angebot hingewiesen werde. Alle zwei Monate würden gesammelte Geräte in ein Zentrallager gebracht werden, von wo aus der Recyclingablauf koordiniert werde. Viele Geräte steuere der Bassumer Markt der Sammlung aber nicht bei. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, so Nitsch. Die Verbraucher würden nach wie vor den Wertstoffhof den Läden vorziehen.

Ähnliche Eindrücke aus dem Edeka-Center Immega in Diepholz: „Für den ganzen Betrieb kann ich nicht sprechen, aber bei mir hat noch niemand etwas abgegeben“, berichtet Chiara Benedetti, die am Infoschalter des rund 3500 Quadratmeter großen Marktes arbeitet. „Ich fahre selbst auch noch zum Wertstoffhof und vergesse, dass ich die Elektrogeräte ja einfach mit zur Arbeit nehmen könnte.“

Nach Angaben der Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum (AWG), die für die Entsorgung der Geräte im Landkreis zuständig ist, wurden im vergangenen Jahr weniger Geräte zurückgebracht, als in den Vorjahren. „Im Jahr 2022 blicken wir nach aktuellem Kenntnisstand auf einen leichten Rückgang an Anlieferungen von Elektro-Altgeräten auf unseren AWG-Wertstoffhöfen“, bilanziert PR-Referentin Rebecca Stöcker auf Nachfrage. Für das gesamte Jahr werde eine Gesamtmenge von rund 1 780 Tonnen an Elektro-Altgeräten erwartet. Das entspreche einem Rückgang von etwa 150 Tonnen zum Vorjahr und einer Reduktion von etwa acht Prozent.

Ist es den Menschen peinlich, alte Geräte vor den Augen anderer Kunden abzugeben?

„Nach unseren Einschätzungen lässt sich dies jedoch nicht maßgeblich auf die Erweiterung der Rücknahmepflicht von Elektro-Altgeräten zurückführen“, heißt es vonseiten der AWG. Vielmehr führten die stark gestiegenen Abfallmengen durch die Pandemie in den Vorjahren zu dem aktuellen Rückgang im direkten Vergleich.

Dass das Angebot der Geräterücknahme zum Teil trotzdem einigermaßen erfolgreich angenommen wird, zeigt der Famila-Markt in Syke. „Es nutzen mal mehr, mal weniger“, sagt Marktleiter Dennis Jankowski, erklärt jedoch, dass sich die Zahl der Abgaben seit der Mitte des vergangenen Jahres verdoppelt habe. Drei große Gitterboxen stünden im Lager für die Altgeräte bereit. Diese würden in regelmäßigen Abständen an ein Bremer Unternehmen übergeben, die die Elektrogeräte recycelt.

„Am meisten werden Kaffeemaschinen oder alte Staubsauger abgegeben“, so der Marktleiter, der allerdings zu bedenken gibt, dass viele Menschen nach wie vor ihre Geräte zu Wertstoffhöfen bringen. „Vielen ist es unangenehm, ihren alten Staubsauger vor den Augen anderer Kunden abzugeben“, meint er.

So oder so, sollten keine noch nutzbaren Geräte einfach weggeworfen werden, appelliert die AWG. Elektro-Kleingeräte können an den Wertstoffhöfen in Bassum, Diepholz-Aschen, Sulinger Land und Stuhr/Weyhe in den „Spenden-statt-entsorgen“-Boxen abgegeben werden. „Hier können Geräte ohne oder mit nur kleinen Defekten hineingelegt werden, um ihnen ein zweites Leben zu schenken“, so Stöcker. In Kooperation mit Reparatur-Cafés würden die Geräte von Ehrenamtlichen geprüft, repariert und an bedürftige Bürger weitergegeben werden. „Ein wirksames Konzept, ganz im Sinne der Abfallvermeidung.“