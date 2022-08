Von Open-Air-Konzert bis weihnachtlichem Lichterglanz

Von: Anika Seebacher

Für jeden Geschmack etwas dabei: Im zweiten Halbjahr hält die Stadt Bassum zehn unterhaltsame Events bereit, macht Kulturbeauftragte Claudia Voss anhand des Veranstaltungskalenders deutlich. © Anika Seebacher

Auch im zweiten Halbjahr ist in Bassum wieder ordentlich was los. Das zeigt der Veranstaltungskalender, den Kulturbeauftragte Claudia Voss nun vorstellt.

Zehn Events in sechs Monaten – von Musik über Filmvorführung bis Comedy lässt der Veranstaltungskalender der Stadt Bassum im zweiten Halbjahr keine Wünsche offen. „Ich freue mich, dass wir mit unserem Programm weitermachen können“, gibt sich Claudia Voss zuversichtlich, dass die geplanten Events stattfinden. Die Kulturbeauftragte der Stadt Bassum hofft, dass „nun auch wieder mehr Besucher kommen“. Denn viele Menschen seien wegen der Pandemie noch immer vorsichtig, so ihre Beobachtung.

Start mit Ann-Doka-Konzert an der Freudenburg

Den Startschuss für den Veranstaltungsreigen der Stadt Bassum gibt das Garten-Kultur-Musikfestival. In der Freudenburg tritt am Samstag, 20. August, Ann Doka mit ihrer Band auf. Die Singer-Songwriterin aus Stuhr bietet Voss zufolge New-Country-Pop „auf hohem Niveau“. Mit ihren selbst geschriebenen Liedern und einer unverwechselbaren Stimme bringt Doka ab 20 Uhr einen Hauch von Nashville nach Bassum – umsonst und draußen auf der Bühne der Konzertmuschel.

Kultur-Spur heißt das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September. Damit möchten die Organisatoren verschiedene historische Gebäude der Lindenstadt in den Fokus rücken. Die Bassumer Gästeführer sowie weitere Beteiligte präsentieren an dem bundesweiten Aktionstag zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Lesung für Kinder wird zum Abenteuer

Für den Nachwuchs der Kulturinteressierten konnte Claudia Voss eine Lesung aus dem Buch „Das magische Baumhaus – Gefahr am Amazonas“ nach Bassum holen. Schauspielerin Laura Mann verzaubert ihr junges Publikum laut Einladung in einem Spiel- und Leseevent und macht damit das Abenteuer um die Protagonisten Anne und Philipp erlebbar. Die Lesung am Dienstag, 13. September, 16 Uhr, in der Kulturbühne richtet sich an Grundschüler und dauert der Einladung zufolge rund 60 Minuten. Nicht nur die schönen Geschichten aus der beliebten Buchreihe sind für Bassums Kulturbeauftragte ein Grund für einen Besuch, sondern auch der Standort an sich: „Für Kinder ist es immer etwas Besonderes, ins Theater zu gehen.“

Mit Witz, Charme und Stimme nimmt Sandra Otte die Menschen in ihrem Umfeld stets unter die Lupe – und berichtet darüber „mit spitzer Zunge und einer enormen Bühnenpräsenz“, so Voss. Am Samstag, 17. September, kommt sie gemeinsam mit Thomas Hohnhorst an der Ukulele und Jörg Pfänder am Kontrabass in die Kulturbühne und spielt ab 20 Uhr ihr Programm „Unwillkürlich natürlich“.

Dezentraler Tag der Regionen

Eine weitere Veranstaltung im druckfrischen Kalender ist der Tag der Regionen. Auch wenn das finale Programm für Sonntag, 25. September, noch nicht feststeht, so ist klar: An verschiedenen Standorten in Bassum und den dazugehörigen Ortschaften präsentieren diverse Akteure in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die Region und ihre Besonderheiten.

Aufgrund der durchweg positiven Resonanz auf den Überraschungsfilm im Frühjahr laden Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann und die Bassumer Landfrauen zu einer weiteren Filmvorführung ein. Welcher Streifen am Mittwoch, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Kulturbühne gezeigt wird, sei an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Nur so viel: Es geht um Frauen in der Politik und traditionelle Machtstrukturen, unterhaltsam aufbereitet in einem Film, der Claudia Voss zufolge gute Kritiken bekommen hat.

Drei syrischstämmige Bremer, eine Berliner Sängerin, ein Musiker und ein Schauspieler treten seit einigen Jahren erfolgreich als Zollhausboys auf. Am Freitag, 7. Oktober, kommen sie um 20 Uhr in die Kulturbühne nach Bassum. „Angesichts der aktuellen Ereignisse sind diese authentischen Stimmen wichtiger denn je“, heißt es im Veranstaltungskalender und auch Voss ist von der Flüchtlingsgeschichte überzeugt: „Dieser kurzweilige Abend wird niemanden kalt lassen.“

Am Samstag, 5. November, kommen Andreas Weber, Jakob Schwerdtfeger und Johannes Schröder ins Gasthaus Freye nach Osterbinde. Dort erwartet das Publikum ab 20 Uhr ein besonderes Lachmuskeltraining in Form von Stand-up-Comedy mit dem Bremen-Vier-Comedy-Club on Tour.

Am Donnerstag, 24. November, liest der bekannte Autor Klaus-Peter Wolf ab 19.30 Uhr aus seinem Buch Ostfriesensturm. Der 16. Fall führt Ermittlerin Ann-Kathrin Klaasen auf die Insel Wangerooge – und die Zuhörer in der Kulturbühne durch einen spannenden Abend.

Bassumer Advent auf dem Stiftshügel

Den Abschluss des Veranstaltungskalenders macht der Bassumer Advent. Die Weihnachtszeit scheint zwar gerade noch weit entfernt, aber die Planungen für das weihnachtliche Event rund um die Stiftskirche am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, haben bereits begonnen, verrät Voss.

Tickets und Infos Karten für alle aufgeführten Veranstaltungen gibt es beim Bürgerservice im Rathaus der Stadt Bassum, bei Papier & Tinte am Lindenmarkt und direkt bei den jeweiligen Veranstaltungsorten. Alle Events sind auch online zu finden unter www.veranstaltungen-bassum.de.