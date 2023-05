Vanessa Witt ist Bassums erste Klimaschutzmanagerin

Von: Fabian Pieper

Die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Bassum heißt Vanessa Witt. Dem Büro der 33-Jährigen fehlt es zwar noch an persönlichem Touch, aber ihr selber nicht an Motivation und Vorfreude auf ihre neuen Aufgaben. © Fabian Pieper

Vanessa Witt ist Bassums neue Klimaschutzmanagerin. Sie ist überzeugt, dass die Bürger Klimaschutz leben, wenn Kommunen es vormachen.

Bassum – Noch ist es im Büro von Vanessa Witt im Bassumer Rathaus ein wenig kahl. Keine Bilder an den Wänden, keine Pflanzen, ein nur spärlich gefüllter Aktenschrank und ein Schreibtisch – mehr ist dort nicht. Sie habe noch keine Zeit zum Dekorieren gehabt, erklärt sie lächelnd – und das, obwohl sie seit Anfang April als Klimaschutzmanagerin im Dienste der Stadt Bassum steht. Denn bereits jetzt gibt es viel zu tun.

Vanessa Witt hat Nachhaltigkeitsökonomik an der Universität Oldenburg studiert

Da wäre zum Beispiel der bereits vor ihrer Zeit in Bassum angestoßene Stadtentwicklungsprozess (wir berichteten). Dort betreut Vanessa Witt federführend das Handlungsfeld der nachhaltigen ökologischen Entwicklung und Klimaschutz. Auch um das Stadtradeln kümmert sie sich als Koordinatorin. Und selbst zum Pressetermin anlässlich ihrer Vorstellung kommt die 33-Jährige wegen einer vorangegangen Videokonferenz etwas zu spät.

Darüber schaut ihr neuer Chef, Bürgermeister Christian Porsch, freundlich lächelnd hinweg. Schließlich freue er sich, dass die Verwaltung in Vanessa Witt jemanden gefunden hat, „der uns den Klimaschutz näherbringen möchte“. Mit „uns“ meint er sowohl die Verwaltung als auch die Bevölkerung. Für Porsch ist die Schaffung dieser Stelle keine Alibi-Aktion. „Das Thema Klimaschutz wird eines der bestimmenden Themen in den nächsten Jahren sein.“

Vanessa Witt nickt. „Es ist allumfassend“, sagt die im Landkreis Hildesheim aufgewachsene Frau. Dass sie sich einmal beruflich damit beschäftigten würde, war indes lange Zeit gar nicht absehbar. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau und arbeitete in einem Chemie-Großhandel. „Ich wollte erst mal etwas Handfestes haben“, erklärt sie. Doch mit der Zeit interessierte sie sich mehr und mehr für Nachhaltigkeitsthemen. Deshalb entschied Vanessa Witt sich doch noch einmal um und begann ein Studium der Nachhaltigkeitsökonomik an der Universität Oldenburg.

Dort sammelte sie bereits reichlich praktische Erfahrungen, etwa im Rahmen eines Praktikums an einem Forschungsinstitut in Heidelberg, das Klimaschutzkonzepte für Kirchengemeinden entwirft. Vergangenen Sommer zog es sie der Liebe wegen in die Stadt Diepholz. Dort schaute sie Anfang des Jahres für zwei Monate Klimaschutzmanagerin Kathrin Münning über die Schulter. Und dann stieß die 33-Jährige auf die in Bassum ausgeschriebene Stelle. Sie bewarb sich – und stach ein Dutzend Mitbewerber aus.

„Klimaschutz muss in den Kommunen beginnen, damit es in den Köpfen ankommt.“

Seit dem 3. April pendelt sie nun also täglich mit Zug und Klapprad zwischen Diepholz und Bassum hin und her. Die ersten Wochen dienten der Bestandsaufnahme und dem Kennenlernen ihrer neuen Kollegen. Mit Energiemanager Bernd Müller habe sie bereits einige Liegenschaften abgefahren und sich „schon ein paar Notizen“ gemacht über den allgemeinen Zustand der Gebäude, wie sie lachend zugibt. Es gebe einige Anknüpfungspunkte: „Heizungen, Dämmzustand, Photovoltaik – ich habe schon Verbesserungspotenzial gesehen.“

Trotzdem ist ihr Bild von Bassum ein positives. Die Bürger hätten „ein großes Interesse an Klimaschutzfragen“. Und: „Ich bin schon begeistert“, sagt Vanessa Witt, „was vor meiner Zeit alles angefangen worden ist.“ So werde bei Veranstaltungen wie der Piazzetta bereits sehr auf Nachhaltigkeit geachtet. Generell möchte sie viel mit den Rathausmitarbeitern, den Vereinen, Unternehmen und den Bürgern in Kontakt kommen, um für Klimaschutzthemen zu sensibilisieren. Sie sagt: „Klimaschutz muss in den Kommunen beginnen, damit es in den Köpfen ankommt.“

Ankommen, das muss Vanessa Witt nach wie vor noch ein wenig in ihrer neuen Umgebung. Sie gibt zu, noch nicht so viel herumgekommen zu sein in Bassum, „aber ich habe bereits einzelne Ortschaften gesehen und kennengelernt“. Auch das „große, grüne Gebiet“ um Freudenburg, Naturbad und Stiftspark gefalle ihr. Deshalb zieht die sportlich aktive Klimaschutzmanagerin – sie betätigt sich regelmäßig im Fitnessstudio, fährt viel Fahrrad und unternimmt Dinge mit ihren Freunden – bereits ein positives Fazit unter ihre ersten Wochen: „Ich fühle mich hier wohl“, sagt sie lächelnd – trotz der noch immer kahlen Wände und fehlenden Pflanzen in ihrem Büro.