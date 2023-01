„Ein Virus, das dich nicht mehr loslässt“: Uwe Schöpe sammelt hundertjährige Emaille-Schilder

Von: Marcel Prigge

Freut sich über jeden neuen Fund: Schildersammler Uwe Schöpe hält eine von einem Künstler designte Mercedes-Werbung in seinen Händen. Das seltenste Stück in seinem Besitz. © Marcel Prigge

Kaum noch einen freien Platz im Arbeitszimmer: Uwe Schöpe aus Osterbinde sammelt Emaille-Schilder. Manche von ihnen sind mehr als einhundert Jahre alt.

Bassum/Osterbinde – Sie sind bunt, schwer und mittlerweile begehrte Sammlerobjekte: Emaille-Schilder aus dem vergangenen Jahrhundert zierten einst als wetterbeständige Außenwerbung die Fassaden verschiedenster Firmen. Mit etwas Glück lassen sich solche Schätze heutzutage auf Dachböden finden. Das weiß auch der 59-jährige Bassumer Uwe Schöpe. Denn während seiner 20-jährigen Sammelleidenschaft sind so mittlerweile mehr als 100 Werbeschilder zusammengekommen.

Schildersammler aus Osterbinde: „Ich habe eigentlich keinen Platz mehr“

„Ich habe eigentlich keinen Platz mehr“, erzählt Schöpe, der als Polizist in Bremen-Walle arbeitet. Denn in dem gemeinsamen Haus, das er zusammen mit Ehefrau Helma Schöpe bewohnt, seien die bunten Hingucker nur in bestimmten Bereichen erlaubt. „Zwei Schilder in der Küche. Mehr habe ich von meiner Frau nicht genehmigt bekommen.“ Es sei auch einmal kurz ein Drittes an die Wand gehängt worden, doch das sei plötzlich im Flur aufgetaucht. „Man muss Kompromisse eingehen, wie bei jedem Hobby“, sagt der 59-Jährige.

Im eigenen Arbeitszimmer sind die Wände jedoch voll behangen und auch an Türen und sogar in Schränken lassen sich Emaille-Schilder finden. „Vor 22 Jahren begann mein Hobby auf einem Flohmarkt in Delmenhorst.“ Ein schlichtes Persil-Schild hatte es ihm angetan. Von der Machart habe es ausgesehen, als würde es gerade aus der Produktion kommen. „Aber es war mehr als 100 Jahre alt“, so der Sammler und verweist darauf, dass die Blütezeit von Emaille-Schildern im Jahr 1890 begann. „Jeder setzte auf Emaille, weil es so wetterfest war.“

Verschiedene Marken, verschiedene Schilder: Die Wände in Schöpes Arbeitszimmer sind bunt und vielfältig. © Prigge

Kurz nach seinem ersten Fund seien noch drei weitere Schilder derselben Marke dazugekommen. 150 Mark habe er bezahlt und sie in einem alten Tante-Emma-Laden gefunden. „So fing das Dilemma an“, erzählt Schöpe mit einem Grinsen. Danach habe ihn seine Leidenschaft nicht mehr losgelassen. Und mehr und mehr bunte Werbung landete an den Wänden. Hier und da habe er es aber auch auf andere alte „Kleinigkeiten“ abgesehen. „Ich habe auch alte Waschmittelpackungen. Natürlich noch original-befüllt.“

„Ich denke, das Sammeln ist wie ein Virus, das dich nicht mehr loslässt.“

Wie er genau zum Sammeln kam, wisse er nicht. Er sei in die Sammelleidenschaft „reingewachsen“, meint der Polizist. Aber auch sein Vater sei seiner Meinung nach Schuld an seiner Passion. „Er hatte Porzellanuhren gesammelt. An die 400 Stück hatte er angehäuft. Er wollte sich mit ihnen ein Uhren-Zimmer dekorieren, ist aber zuvor gestorben. Ich denke, das Sammeln ist wie ein Virus, das dich nicht mehr loslässt.“

Gerade das Alter der Schilder habe es ihm angetan. Jedes habe eine eigene Geschichte, viele seien über die Zeit zweckentfremdet, manche sogar vergraben worden. „Aber man sieht es ihnen nicht an. Das spricht für ihre Qualität.“ Bei Käufen frage ich immer nach, woher die jeweiligen Besitzer die Schilder haben. „Die Historie ist einfach toll.“

Wie sehr der 59-Jährige auf der Suche nach neuen Schätzen ist, zeigt sich auch an seinem angemeldeten Kleinunternehmen. „Ich mache nebenbei Haushaltsauflösungen und das auch seit knapp 20 Jahren“, berichtet Schöpe und gesteht, dass er in der gesamten Zeit kein einziges Schild entdeckt habe. Auch auf Flohmärkten suche er meist vergeblich nach dem großen Fang. „Es gibt jedoch noch Leute, die so etwas zu Hause rumliegen haben.“

Damit fing alles an: Das erste Persil-Schild von einem Delmenhorster Flohmarkt. © Prigge

Anzeigen in Zeitungen: Bassumer reist für weitere Funde mehrere Hundert Kilometer

Um Menschen zu finden, die vielleicht noch so manch unentdecktes Stück zu Hause haben, inseriert der 59-Jährige Anzeigen in Zeitungen und fährt auch mal mehrere Hundert Kilometer. Nicht immer mit Erfolg: „Ich bin auch schon einmal auf ein nachgemachtes Emaille-Schild reingefallen.“ Denn dass die metallene Werbung längst Sammlerware ist, wissen auch Fälscher. „Das ist ärgerlich. Aber es ist eine Schatzjagd, bei der man nie weiß, was man bekommt.“

Aber es gibt Möglichkeiten, die Originale zu erkennen. Es sei es wichtig, dass das Material kein Blech ist. „Das erkennt man ganz einfach am Gewicht. Emaille ist einfach schwerer.“ Diese hätten ein starkes Trägermaterial – meist Stahl – und seien anschließend mehrmals mit farbigem Glas überzogen worden, weshalb man die Farbschichten unter den Fingern spüre, wenn man mit der Hand über das Schild fährt. Außerdem seien auf den Rückseiten der Schilder häufig die jeweiligen Pinsel abgestrichen worden, weshalb dort oft Farbstriche zu finden seien.

Noch etwa zweieinhalb Jahre habe der Polizist aus Osterbinde, bevor er in Pension geht. Und dann? „Dann habe ich erst einmal viel Zeit“, so der Beamte. Aber er sei ein Bastler, erzählt Schöpe – so habe er die meisten Möbel in seinem Haus selbst gebaut. Und vielleicht melden sich ja noch einige Menschen mit alten Emaille-Schildern. „Ich denke nicht, dass mir später langweilig wird.“