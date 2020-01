Umzugstermin ist Mitte März

Erster Bauabschnitt an der OBS Bassum steht vor der Fertigstellung

+ In der Aula der Oberschule Bassum hat sich schon viel getan. Fotos: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Ein Gebäude, zwei Welten, so sieht es in der Oberschule Bassum aus. In der einen Hälfte rauchen die Köpfe beim Lernen, in der anderen kreischen die Maschinen. In der einen ertönt das Stimmengewirr der Schüler, in der anderen schallt „Material Girl“ von Madonna aus einem Radio. Doch während die Jugendlichen noch eine Weile warten müssen, bis sie ihren Abschluss feiern können, sind die Handwerker, die im anderen Teil des Gebäudes arbeiten, mit ihrem Job schon fast fertig. Zumindest mit dem ersten Bauabschnitt. Mitte März soll dieser abgeschlossen werden.