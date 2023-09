Silbermond in Bassum: Veranstalter überwältigt – nur noch wenige Rest-Tickets

Von: Marvin Köhnken

Stefanie Kloß von Silbermond kommt mit ihren Bandkollegen 2024 zum Bassum Open Air. Die Nachfrage nach den Tickets ist groß. © Wolfgang Defort & dpa/Georg Wendt

Das Bassum Open Air ist bald um einen großen Namen reicher: Die Band Silbermond ist 2024 Teil der Konzertreihe. Tickets sind schon verfügbar und heiß begehrt.

Bassum – Das Bassum Open Air an der Freudenburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Event-Highlight in Bassum und umzu entwickelt. Immer wieder kommen große und kleine Stars in die Stadt im Landkreis Diepholz. Und viele kommen anschließend auch gerne wieder. Im Jahr 2024 steht nun eine Premiere an: Silbermond kommen am 15. Juni nach Bassum.

Nicht wenig hängt für Organisator Oliver Launer davon ab, dass dieses Konzert ein Erfolg wird. Und der seit Montag, 4. September 2023 laufende Vorverkauf deutet schon an, dass dies so sein wird. Nur wenige Stunden nach dem Start des freien Verkaufs meldete Launer: „Die Sitzplätze sind bereits alle verkauft“.

Bassum-Open-Air-Veranstalter weist auf Facebook auf guten Vorverkauf-Start hin

Auf Facebook schreibt der Bassum-Open-Air-Veranstalter zudem, „vielleicht jetzt schon an Weihnachten zu denken ... Es gibt ja schließlich auch schon Spekulatius.“ Es könnte ja sein, dass schon bald alle Tickets für das Konzert und eben nicht nur die Sitzplätze nicht mehr verfügbar sind. Zugegeben, davon gibt es vor der Konzertbühne an der Freudenburg mehr als Sitzgelegenheiten.

Tatsächlich waren zwei Tage nach dem Vorverkauf-Auftakt schon mehr als 1000 Tickets verkauft. Im Gespräch mit kreiszeitung.de zeigte sich Oliver Launer überwältigt und voller Vorfreude auf das Konzert. „Wir sind so früh wie noch nie in den Vorverkauf gegangen und rechnen mit einem pickepackevollen Abend – die Reihen werden garantiert voll.“ In den vergangenen Jahren seien die Vorverkäufe für das Bassum Open Air immer erst im November gestartet.

Weitere Bands fürs Bassum Open Air 2024 werden nach und nach bekanntgegeben

Im Rückblick auf 2023 hatte Launer gerade noch berichtet, in welche Richtung sich das Bassum-Open-Air entwickeln soll. Weniger Konzerte, für die jeweils mehr als 2500 Besucher erwartet werden, heißt die Devise. „Bei den gestiegenen Kosten müssen wir diesen Weg gehen“, erklärt Launer. Immer, wenn weitere Bands feststehen, sollen diese bekanntgegeben und der Vorverkauf für das jeweilige Konzert gestartet werden.

Stehplatz-Karten für Silbermond am 15. Juni 2024 ab 20 Uhr in Bassum sind unter anderem bei Nordwest für 65 Euro erhältlich. Platz hat die Konzertfläche an der Freudenburg für genau 4999 Menschen, allzu lange sollten Interessierte im Zweifel also nicht mehr überlegen.