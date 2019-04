Über Generationen hinweg: Erinnerung an den 10. April 1945

Grabstätte am Wegesrand

+ © Schiermeyer Blumen zum Gedenken: Hermann Horeis, Uwe Hinrichs und Friedrich Wilhelm Weitkamp (v.l.) besuchen die Kriegsgräberstätte in Kastendiek. © Schiermeyer

Kastendiek - Von Ute Schiermeyer. Ein kleines grünes Hinweisschild und eine Steinstele weisen an der B51 zwischen Bassum und Bremen in Höhe Kastendiek auf eine Kriegsgräberstätte hin. Dort liegt am Waldrand, unweit des Radwegs, eine gepflegte Grabstätte. Auf deren Grabstein sind die Namen von 23 Männern eingemeißelt, alle verstorben am 10. April 1945.