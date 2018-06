Matthias „Titzi“ Harms gibt Ortsbrandmeister-Posten nach zwölf Jahren in jüngere Hände

Offizieller Abschied am Samstag

+ © Wilke Titzi Harms verabschiedet sich als Ortsbrandmeister, aber nicht von der Feuerwehr. Sechs Jahre setzte er sich als Stadtsicherheitsbeauftragter ein. © Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. „Ich bin in die Feuerwehr eingetreten, weil ich Feuer ausmachen und mit den roten Autos fahren wollte. Und ich war technikbegeistert“, lacht Matthias (Titzi) Harms. Das war 1984. Damals hätte der 24-Jährige nie gedacht, dass er es mal bis zum Ortsbrandmeister von Twistringen schaffen würde. Nach zwölf Jahren gibt Harms am Sonnabend freiwillig sein Amt in jüngere Hände. „Irgendwann nutzt man sich auch ab. Ich habe früher schon gesagt, dass ich nicht als Ortsbrandmeister in Rente gehe“, betont Harms.