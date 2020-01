242 TSV-Mitglieder erhalten Sportabzeichen

Erfolgreiche Absolventen

+ © Berthold Kollschen Das Sportabzeichen-Team vom TSV Bramstedt mit dem jüngsten und ältesten Teilnehmer. Hintere Reihe v.l.: Karin Holtorf, Heinz-Friedrich Knake, Fritz Wessel, Hildegard Thorns – vorne v.l.: Eva Rohlfs, Margret Knake, Jakob Brockhoff, Peter Möller und Martina Unger. © Berthold Kollschen

Bramstedt – Die Übergabe der Sportabzeichen an die erfolgreichen Absolventen hat sich in den vergangenen Jahren in Bramstedt zu einem viel besuchten Dorffest entwickelt. So auch am Samstag, als Karin Holtorf, Motor des Sportabzeichenwettbewerbs im TSV Bramstedt, gemeinsam mit ihrem Helferteam viele Urkunden und Abzeichen für das vergangene Jahr überreichte.