Trommeln, Pfeifen und viel Herzblut

Spielmannszug Albringhausen-Schorlingborstel vor 70 Jahren gegründet / Start in Zeiten knapper Kassen

+ Feiert sein 70-jähriges Bestehen: Der Spielmannszug Albringhausen-Schorlingborstel. Foto: Archiv

Albringhausen - Von Ute Schiermeyer. Was wäre schon ein Schützenfestumzug ohne musikalische Marschbegleitung? Auf unzähligen Schützen- und Erntefesten hat der Spielmannszug Albringhausen Schorlingborstel in den vergangenen Jahrzehnten für feierliche Umzüge und gute Stimmung gesorgt. Heute wird der Spielmannszug 70 Jahre alt. Eine interne Feier, die für diese Woche geplant war, musste wegen der aktuellen Corona-Krise leider abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Musiker auf die offizielle Geburtstagsfeier am 26. September.